Ein unbequemes Aushängeschild

Das bekannteste Postergirl für die Spiele von Tokio ist Naomi Osaka. Sie soll für das Diversitätsmotto stehen. Aber die Tennisspielerin geht damit immer wieder weiter, als es den Veranstaltern lieb ist. „Muss sie sich immer so deutlich äußern?“ Rhetorische Fragen wie diese waren vor einem Dreivierteljahr häufig in Tokioter Stadtgesprächen zu hören. Mal wieder ging es um die junge Frau, die seit knapp drei Jahren regelmäßig Thema ist. Im Herbst 2018 hatte Naomi Osaka, damals erst 20, bei den US Open ihren ersten Grand Slam gewonnen. Damals betonte der öffentliche Rundfunksender NHK mit plötzlich entdecktem kontinentalem Stolz, Osaka sei nicht nur bloß erste Japanerin mit derartigen Erfolgen im Tennis: Nein, die erste aus ganz Asien!

Seitdem ist keine Sportlerin in Japan so populär wie die mittlerweile 23-jährige. Kein Wunder, dass Naomi Osaka auch zum Gesicht der Olympischen Spiele von Tokio geworden ist. Anfang letzten Jahres veröffentlichten die Tokio Olympiaveranstalter einen Werbespot mit ihr als Protagonistin. „Wir sind alle verschieden, und doch so ähnlich“, sagt sie darin. „Wir finden, was wir brauchen, um über das hinwegzukommen, was uns voneinander trennt.“ Denn durch die Olympischen Spiele seien wir alle „vereint in Emotion.“

Ironischerweise fällt Naomi Osaka auch dadurch auf, dass sie längst nicht immer nur vereint. Durch ihr offenes, ungeschminktes Auftreten stößt sie gerade in Japan, einer Kultur mit strengen Anstandsregeln und eher indirekter Kommunikation, Vielen vor den Kopf. Das fiel eben vor allem vor einem Dreivierteljahr auf, als man über die einzige Tennis-Weltranglistenerste, die Japan je hatte, mal wieder zu lästern begann.

Bei den US Open war die Tochter eines haitianischen Vaters und einer japanischen Mutter immer wieder mit Mundschutzmasken aufgetreten, auf denen die Namen von Opfern rassistischer Gewalt zu lesen waren. Osaka wurde zur Botschafterin der „Black Lives Matter“-Bewegung. Das gefiel in Japan nicht jedem. Warum? „Von Sportlern erwartet man hier nicht, dass sie ihre Meinung offen kundtun und den sozialen Wandel vorantreiben“, sagt Hiroki Ogasawara, Professor an der Universität Kobe, im Gespräch. „Sportler sind eher für die ästhetischen Dinge zuständig. Die Leute denken sich: Halt die Klappe und mach dein Spiel!“

So passt Naomi Osaka gewissermaßen perfekt zu einem der Mottos der Olympiaorganisatoren, das lautet: „Vereint in Vielfalt.“ Osaka hat nicht eben nur Migrationshintergrund. Sie fällt auch dadurch auf, dass sie ihre Rolle als bekannte Athletin anders interpretiert als die meisten in Japan. Das wurde erst vor kurzem wieder deutlich, als sie vor dem Beginn der Ende Mai gestarteten French Open ankündigte, keine Pressekonferenzen geben zu wollen. Als ihr daraufhin eine Geldstrafe aufgebrummt wurde, zog sie sich aus dem Turnier zurück. Sie habe Depressionen.

Für die Organisatoren der Tokioter Spiele stellt sich nun die Frage: Wird Naomi Osaka überhaupt dabei sein?

Zum Autor: Felix Lill, geboren 1985 in Hamburg, ist Journalist und Autor für mehr als 40 Medien. Er teilt sich das Jahr zwischen Tokio und Berlin auf. An Japan liebt er nicht nur das Essen, sondern auch den niedrigen Geräuschpegel im Alltag, sogar in Tokio.

