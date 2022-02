Ein Spektakel für die Ewigkeit

Zhangjiakou. André Höflich ließ das Kamerateam der ARD einfach stehen, drehte sich um, die linke Hand über sein Snowboard gelegt, um den allerletzten Lauf des „Greatest of all Times“, wie er später sagen würde, nicht zu verpassen. Der Größte aller Zeiten drehte in der größten Halfpipe der Welt keine Ehrenrunde, zeigte nicht schöne Sprünge fürs Publikum, sondern wollte noch einmal angreifen, nach einer Medaille greifen – und stürzte: Shaun White, mit 35 Jahren ältester Teilnehmer eines denkwürdigen olympischen Finales, Idol von Snowboard-Generationen, hat sich ganz menschlich, als Vierter, von der Wettkampfbühne verabschiedet.

Der Goldjunge der Spiele 2006, 2010 und 2018 mit den roten Haaren weinte. „Entschuldigung, dass ich hier so rumheule. Ich bin nicht traurig wegen des Resultats. Es war nur so super emotional“, sagte der US-Amerikaner aus San Diego. „Danke Snowboarden, es war die Liebe meines Lebens.“ Es war der emotionale Höhepunkt eines dramatischen olympischen Wettbewerbs. Für den sportlichen Höhepunkt, nicht weniger als eine Sensation, sorgte dabei aber Ayumu Hirano. Der Japaner stand als Erster in einem Halfpipe-Wettkampf: einen Triple-Cork.

Höflich auf Platz acht

Shaun White verabschiedete sich als Vierter von der großen Bühne.

Drei, drei, drei: Zum dritten Mal war der 23 Jahre alte Hirano bei Olympischen Spielen am Start – Silber gewann der 1,65 Meter kleine Künstler 2014 und 2018. Drei Mal zeigte er den atemberaubenden Trick, der dreifach über den Kopf gedreht wird. Im ersten Versuch stürzte er. Im zweiten Lauf stand er ihn – schwächelte aber an anderer Stelle ein kleines bisschen. Im dritten Durchgang, als allerletzter Athlet, gelang ihm dann der Lauf seines Lebens, der ihm 96 von maximal 100 Punkten bescherte und ihn noch am Australier Scotty James (92,50 Punkte) vorbeiziehen ließ. „Das war einer meiner Kindheitsträume“, sagte Ayumu Hirano ganz japanisch, ganz bescheiden. André Höflich brachte es besser auf den Punkt: „Endlich hat dieser Kerl seine Goldmedaille. Ayumos Run ist eine Weltsensation, der Sieg absolut verdient.“ Aber das war nur die eine olympische Geschichte hoch über Zhangjiakou.

André Höflich hat nicht nur in der Pipe das Händchen und das Füßchen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Der 24-Jährige vom SC Kempten hat es auch im Gefühl, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen: „Ich fühle mich geehrt, bei diesem Wettkampf dabei gewesen zu sein.“ Sein achter Platz (76,00) ist ebenfalls eine Erfolgsgeschichte. Besser war noch kein Deutscher bei den Spielen – 2006 war Christophe Schmidt bei den Spielen von Turin ebenfalls Achter geworden. Bei Shaun Whites damaligen Olympiasieg war Höflich Acht. Der sagte nun: „Es ist für mich eine riesige Ehre, hier in seinem letzten Finale mit ihm dabei zu sein, diesen Winter mit ihm noch mal einige Wettkämpfe bestritten zu haben. Shaun war für mich schon immer ein Vorbild und Idol.“