Doch, doch, der dringende Recherche-Auftrag eines Freundes läuft immer noch. Aber so viel Reis gibt es hier gar nicht, so dass es alles andere als leicht ist, Reissäcke zu finden. Geschweige denn davon Exemplare zu entdecken, die gerade umfallen, um damit eventuell eine Zeitungsente zu füttern. Apropos: Hier sollte man dringend Pekingente bestellen, kaoya, meist wird nur die Haut serviert. Würden wir gerne kosten, leider hatten wir dazu noch keine Gelegenheit. Denn in der olympischen Blase gibt es nur eine sehr begrenzte Auswahl an Restaurants mit obendrein begrenzten Öffnungszeiten, kaoya haben wir jedenfalls noch auf keiner Karte entdeckt.

Der Reiseführer schwärmt von Peking „als Feinschmeckerhochburg des Nordens“, empfiehlt neben Pekingente einen typisch mongolischen Lammfleisch-Feuertopf, shuan yangrau. Weder zum Feuertopf noch zur Pekingente werden hier Reis serviert, sondern üblicherweise Teigwaren. Teigtaschen hatten wir schon mehrfach. Sind wie Maultäschle und werden mit einer Essig-Soja-Soße serviert. Lecker.

Zum Frühstück gibt es auch immer mal wieder gebratene Teigtaschen mit Zwiebeln. Zudem sind täglich eine Art kleine Knödel mit Schweinefleisch genauso im Angebot wie große Knödel mit Gemüsefüllung. Zudem Nudeln oder Reis, diverse Gemüse, würzige Soßen, schön chinesisch halt. Ist zum Frühstück genau das Richtige, da ohnehin meist die einzige richtige Mahlzeit am Tag.

Mittags und abends stehen wir selbstlos an der Werkbank des Sportjournalismus – Zeitverschiebungen können Segen und Fluch zugleich sein. Zumal es an allen Pressezentren das gleiche abgepackte Essen gibt. Immerhin kostenlos kann man sich mit Instant-Nudelsuppen versorgen: Pfeffer (scharf ist dabei lediglich der Vorname) und Tomate. Können wir inzwischen aber nicht mehr sehen. Daher haben wir eine Recherchegruppe gebildet: Ein Sack Reis, das wäre was.