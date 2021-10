Ein Ronaldo wartet nicht auf Benzin

Es soll ja als Fußballprofi mal vorkommen, dass der Tag nicht allzu voll gepackt ist mit Terminen. Freizeitgestaltung ist da ein wichtiges Thema. Stellt sich die Frage, ob Schlangestehen da ganz vorne in der Rangliste der Möglichkeiten auftaucht?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In England vielleicht tatsächlich, zumindest haben die Inselbewohner die Art des Wartens kultiviert. Mit Disziplin und Ordnung aber wird es schwer, wenn sich der Sinn des Wartens nicht erschließt. Oder wenn die Geduld nicht belohnt wird. Benzin ist in England an den Tankstellen rar. Kraftstoff ist zwar vorhanden, es fehlen aber die Lkw-Fahrer, die ihn an die Tankstellen bringen.

Bei wem sich die Tanknadel dem Reservebereich nähert, der wagt eine Fahrt trotzdem. Oder lässt eben andere für sich warten. Ein Cristiano Ronaldo stellt sich doch nicht selbst für Benzin an. Wofür hat er Angestellte, die sich doch auch um so alltägliche Dinge kümmern können? Also schickte Ronaldo einen Fahrer an die Tankstelle in der Nähe des Clubgeländes von Manchester United. Während der Fußballstar trainierte oder seine Zeit anders verbrachte, wartete sein Chauffeur geduldig vor einer Zapfsäule. Mit Ronaldos Bentley, den er sich kürzlich für gut 220 000 Pfund gekauft hatte. Zur Unterstützung hatte Ronaldo noch einen Sicherheitsmann geschickt, der in einem Range Rover wartete. Sieben Stunden verbrachten die beiden an der Tankstelle – ohne Erfolg. Ronaldo dürfte das verschmerzen. Er wird wohl in seinem 17-Millionen-Euro-Fuhrpark irgendein Auto finden, das noch genug Sprit im Tank hat.