Ein Rennen für die Ewigkeit

Zhangjiakou. Hermann Weinbuch hat viel auf den Schanzen und Loipen dieser Welt gesehen. Als Athlet. Als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer. „Aber das war unglaublich“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch in Zhangjiakou bei den Olympischen Spielen. „So ein Rennen habe ich in meiner langen Laufbahn noch nicht erlebt.“ Eines, das perfekt zu den verrückten vergangenen Tagen passte, in denen seine Mannschaft nach der Landung in Peking von der Corona-Welle erwischt worden war.

Entgegen aller Wahrscheinlichkeit holte Vinzenz Geiger unglaubliche 1:26 Minuten Rückstand nach dem Springen noch auf, hatte allerdings mit seiner Attacke den schon sicher geglaubten Medaillencoup seiner Vereinskollegen vom SC Oberstdorf, Johannes Rydzek und Julian Schmid, gefährdet. Doch die Sache ging gut aus.

Vinzenz Geiger freut sich nach seinem Gold-Coup.

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, bekam auf der Tribüne leuchtende Augen und sagte: „Das war ein richtig spannendes Rennen und toll für die Kombination, sich so zu präsentieren.“ Obwohl Corona-bedingt vier der besten sieben Athleten fehlten. Aber am Mittwoch galt: Wenn vier fehlen, freut sich: Vinzenz Geiger – für den die vergangenen Tage als Kontaktperson seines positiv auf Corona getesteten Kumpels Eric Frenzel „richtig hart“ gewesen waren.

Der Tag hatte auf der Normalschanze gut begonnen, mit starken Auftritten vor allem von Youngster Julian Schmid (103 Meter) und Routinier Johannes Rydzek (104), die sich mit dem Österreicher Lukas Greiderer (103,5) auf die Fersen des Japaners Ryota Yamamoto (108) machten. Und Geiger? War nach einem Satz auf 98 Meter Elfter und dachte: „Mit einem perfekten Rennen hätte ich mir vielleicht Bronze ausgemalt.“ Hinter seinen Mannschaftskameraden?

So sah es lange Zeit aus, denn Rydzek und Schmid, mit Greiderer im Schlepptau, skateten vorneweg, die Gruppe um Geiger, der sich da noch brav zurückhielt, hatte vier Kilometer vor dem Ziel 30 Sekunden Rückstand. „Da hatten wir zwei Medaillen fast im Sack“, sagte Hermann Weinbuch. „Und dann wurde mir anders.“ Weil Geiger durchstartete. „Ich fühlte mich einfach extrem gut und habe dann angegriffen“, erklärte der Allgäuer. Dass er die Konkurrenz an die Spitze ziehen und die dann alle drei Deutschen hinter sich lassen könnte, das Risiko war ihm die Sache wert: „Ich bin Einzelsportler, bei Olympia geht es um die Medaillen.“

Und die schnappte er sich vor dem Norweger Joergen Graabak (+0,8 Sekunden) und Greiderer (+6,6). Sie alle hatten Johannes Rydzek am Anfang der Gegengeraden im Stadion eingeholt. Weinbuch urteilte: „Da war er schon fast Olympiasieger.“

Doch der 30-Jährige verpasste seine dritte olympische Goldmedaille, wurde Fünfter (+21,8), Julian Schmid Achter (+50,2). „Diese Platzierung ist mir sehr, sehr viel wert“, sagte Schmid, der sich über den Sieg seines „besten Kumpels“ riesig freute. Und Rydzek war „einfach nur stolz, Teil von diesem Rennen gewesen zu sein. Ich kann mir nichts vorwerfen.“

Rydzeks große Geste

Er habe fest damit gerechnet, dass Rydzek Gold hole, versicherte Geiger, der vor vier Jahren Teil des Sieger-Teams bei den Spielen in Pyeongchang war. „Ich fand es sehr stark von ihm, dass er mich im Ziel gleich umarmt hat.“

Mit der Nähe ist es in diesen Tagen so eine Sache: Geiger saß im Flieger neben Frenzel, habe sich die ersten Tage große Sorgen gemacht, sich auch mit Covid-19 infiziert zu haben. Er habe mit Frenzel und Weber mitgelitten, jeden Tag mit ihnen Kontakt gehabt, so Geiger. Frenzel gratulierte via Instagram: „Wie geil. Was für ein Hammer-Rennen.“ Das erste Gold ist geschafft. „Das gibt Selbstvertrauen und Ruhe“, sagte Weinbuch. Zwei (verrückte?) Entscheidungen stehen noch an.