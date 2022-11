Ein letzter WM-Punkt zum Abschied

Abu Dhabi. Nach seinem emotionalen Finale in der Formel 1 drehte Sebastian Vettel ein letztes Mal rauchende Kringel in den Asphalt und wendete sich mit einer gefühlvollen Ansprache an die Zehntausenden Fans auf dem Yas Marina Circuit. „Es gibt wichtigere Dinge, als im Kreis Rennen zu fahren, aber es ist das, was wir lieben“, sagte der Aston-Martin-Pilot über das Mikrofon und legte ergriffen die rechte Hand auf seine Brust. „Es hätten gerne ein paar Punkte mehr sein können, aber ich habe das Rennen genossen.“

Sebastian Vettel vor seinem letzten Rennen in der Formel 1.

Der verbissen kämpfende Heppenheimer machte sich zumindest ein kleines Abschiedsgeschenk. Vettel arbeitete sich vor der Glitzerkulisse beim 15. Saisonsieg von Champion Max Verstappen als Zehnter letztmals in die Punkte vor. Unter dem gleißenden Flutlicht bestritt Vettel seinen 299. und letzten Grand Prix – und zeigte mit einiger Funkkritik noch mal seine ganze Rennfahrerleidenschaft.

„Wir haben nicht die beste Strategie gewählt, aber insgesamt war es ein großer Tag. So viele Fahnen, so viele Gesichter der Unterstützung“, verkündete der vierfache Weltmeister. „Ich bin sicher, dass ich das mehr vermissen werde, als ich mir vorstellen kann. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich fühle mich leer.“

53 Siege, 57 Pole-Positionen, vier Weltmeistertitel – Vettel hat sich in den Formel-1-Geschichtsbüchern verewigt. Nach 16 Jahren will er nun mehr Zeit für die Familie und Projekte abseits des Asphalts haben. „Rennfahren war so zentral in meinem Leben. Deshalb kann ich schwer sagen, dass ich es nicht vermissen werde“, räumte Vettel aber schon vorher ein.

Spalier der Kollegen

Die Formel 1 verneigte sich vor einem ihrer größten Stars. „Es wird merkwürdig sein, ihn nächstes Jahr nicht mehr hier zu haben“, sagte Alpine-Fahrer Fernando Alonso, der mit seinen 41 Jahren schon ewig dabei ist und Vettel im Grand Prix sogar anfangs den versprochenen Geleitschutz nach dem Start gab. Kommende Saison übernimmt der Spanier den Wagen des Deutschen.

„Fantastisch, herausragend, einmalig“, lautete der Dreiklang von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über seinen früheren Fahrer. Auf dem gemeinsamen Klassenfoto vor der Fahrerparade klatschte der Heppenheimer seine Kollegen noch einmal alle ab, später standen sie für Vettel sogar Spalier.

„Da war so viel Liebe und Mitgefühl. Es fühlt sich an, als ob alles, was ich in den vergangenen Jahren gegeben habe, zurückkommt“, sagte der ergriffene Vettel von den Fans und machte auf der Rundfahrt mit dem Lastwagen ein paar Fotos. „Es ist ein sehr besonderes und emotionales Wochenende. Die ganzen Jahre waren unglaublich.“

Dann erloschen zum letzten Mal für Vettel die roten Ampeln. Ferrari-Pilot Charles Leclerc fuhr hinter Verstappen auf Platz zwei und sicherte sich die Vize-WM. Sergio Perez im zweiten Red Bull musste sich im direkten Duell mit Leclerc mit Platz drei begnügen.

Mick Schumacher landete auf Platz 16. Lewis Hamilton musste sein Auto vorzeitig abstellen. Erstmals blieb der Brite damit in einer Saison ohne Grand-Prix-Sieg. dpa