Ein Klassiker, randvoll mit Geschichten

Herzogenaurach. Das legendäre Wembley-Tor, zwei epische Elfmeter-Dramen und ein oftmals martialisches Medien-Getöse: Kein Nationen-Duell im Fußball ist emotional so aufgeladen wie das zwischen Deutschland und England. „Das sind die Fußballabende, auf die sich die ganze Welt freut“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka. An diesem Dienstag (18 Uhr) steigt der Showdown in der Kultstätte Wembley. 36 Spiele gab es bisher. England führt mit 16 zu 13 Siegen. Aber die Statistik wird überstrahlt von einigen unvergesslichen Momenten:

30. Juli 1966, WM-Finale, 2:4 nach Verlängerung

Drin oder nicht drin? 2:2 steht es in der Verlängerung, als Englands Geoff Hurst den Ball an die Unterkante der Latte knallt. Von dort springt das Leder auf die Torlinie und zurück ins Feld. Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein Schweizer, entscheidet zunächst auf Eckball. Nach Rücksprache mit seinem sowjetischen Linienrichter Tofiq Bahramov entscheidet er auf Tor. Erst 35 Jahre später gesteht Hurst, dass der Ball nicht drin gewesen sei.

14. Juni 1970, WM-Viertelfinale, 3:2 nach Verlängerung

„Wir hatten noch was gut zu machen“, schildert Uwe Seeler die Stimmung vor dem Anpfiff im mexikanischen Leon. Höhenluft und extreme Hitze machen den Spielern das Atmen schwer. Nach 50 Minuten liegt Deutschland mit 0:2 zurück. Franz Beckenbauer erzielt den Anschluss, Seeler gelingt mit einem akrobatischen Hinterkopf-Tor der Ausgleich. In der Verlängerung ist der WM-Torschützenkönig zur Stelle: Gerd Müller trifft zum 3:2.

4. Juli 1990, WM-Halbfinale, 4:3 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.)

Am Spieltag ruft Ehrenspielführer Fritz Walter im deutschen Teamhotel an und macht Mut. „Am 4. Juli sind wir unschlagbar“, erinnert er an das „Wunder von Bern“ 1954. Abends folgt das erste Elfmeter-Drama zwischen Deutschen und Engländern. Brehme, Matthäus, Riedle und Thon verwandeln sicher. Bei den Engländern scheitert Pearce an Illgner, Waddle schießt übers Tor.

26. Juni 1996, EM-Halbfinale, 6:5 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.)

In Wembley haben die Engländer erneut das Nachsehen. Wieder versagen ihnen im Elfmeterschießen die Nerven. In der Verlängerung hat die Elf von Berti Vogts viel Glück – und in Andreas Köpke einen tollen Rückhalt: Im Elfmeterschießen scheitert Gareth Southgate an Köpke. Andy Möller verwandelt. Vier Tage später ist Deutschland Europameister.

7. Oktober 2000, WM-Qualifikation, 1:0

Im letzten Spiel im alten Wembley-Stadion schießt England-Legionär Dietmar Hamann das Tor des Tages mit einem Freistoß aus 32 Metern.

27. Juni 2010, Bloemfontein, WM-Achtelfinale, 4:1

Diesmal gibt es ein reguläres „Wembley-Tor“, das aber nicht gegeben wird und England ins Mark trifft. Beim Schuss von Frank Lampard prallt der Ball von der Unterkante der Latte deutlich hinter der Torlinie auf. Es wäre das 2:2 gewesen. dpa