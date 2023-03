Ein bisschen Aufbruch

Mainz. Beziehungsstatus kompliziert. Die Fußball-Fans im Land und das deutsche Nationalteam haben sich zuletzt auseinandergelebt. Und wie das oft in zerrütteten Partnerschaften so ist, funktioniert eine Wiederannäherung nur über eine Politik der kleinen Schritte. Auf diesem langen Weg, bei dem spätestens bei der Heim-Europameisterschaft 2024 die alte Liebe wieder komplett entfacht sein soll, machte die DFB-Elf am Samstagabend in Mainz einen Anfang: Beim 2:0 (2:0) gegen Peru war der WM-Kater von Katar vielleicht noch nicht vergessen, aber ein zartes Pflänzchen der Aufbruchstimmung für einen vor allem vor der Pause couragierten Auftritt wurde gesetzt.

DFB-Splitter Hansi Flick muss im zweiten Testländerspiel gegen Belgien auf Kai Havertz und Nico Schlotterbeck verzichten. Das Duo reiste am Sonntag aus dem Teamhotel ab, wie der DFB mitteilte. Havertz hat einen grippalen Infekt, Schlotterbeck plagen muskuläre Probleme. Das erste Länderspiel der Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel in Katar sahen im ZDF 6,37 Millionen Zuschauer. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 25,3 Prozent. Verärgert zeigten sich Fernsehzuschauer über die wechselnde Lautstärke bei der Übertragung. Das ZDF entschuldigte sich via Twitter für die technischen Schwierigkeiten. Nach dem Regenerationstraining am späten Sonntagvormittag wurde Joshua Kimmich zum Hobby-Koch. Gemeinsam mit Teamkollege Christian Günter und Nationalmannschaftskoch Anton Schmaus stand der DFB-Kapitän bei einer Aktion mit Kindern am Herd.

„Wir haben einen guten Start mit einem Sieg. Die Mannschaft hat mit sehr viel Leidenschaft agiert. Wir waren 90 Minuten griffig. Wir haben vorne zwei schöne Tore gemacht und hinten kein Tor bekommen. Das war unser Ziel. Das haben wir gefordert“, resümierte Bundestrainer Hansi Flick einen verdienten Erfolg, den Niclas Füllkrug mit einem Doppelpack sicherstellte (12., 33.).

Doppelspitze funktioniert

Der Mittelstürmer von Werder Bremen profitierte auch von der Umstellung auf eine Doppelspitze mit zwei offensiven Mittelfeldspielern dahinter. Ein 4-2-2-2-System, das auch gegen stärkere Gegner als die letztlich harmlosen Peruaner Schule machen könnte. „Es ging um einen guten Start ins Länderspieljahr und darum, die Fans mitzunehmen“, sagte Füllkrug.

Das gelang. Auch wenn 3000 Fans der Südamerikaner bis weit in die zweite Halbzeit akustisch die Oberhand behielten, schwappte in der Schlussphase „La Ola“ durch die Mainzer Arena. Was man bei aller Vorsicht als Zeichen der Freude über den Auftritt der DFB-Elf werten sollte, auch wenn dieser bedingt durch etliche Auswechslungen nach der Pause immer weiter zerfaserte. Eine Halbzeit lang hatte das neu formierte Team hingegen einen guten Eindruck hinterlassen und hätte mehr Tore als die von Füllkrug erzielen können.

Nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte etwa der Dortmunder Außenverteidiger Marius Wolf, der mit viel Tempo mehrfach auf der rechten Seite hinter die peruanische Kette sprintete. „Marius hat sehr viel Dynamik entfacht mit seiner Geschwindigkeit“, lobte Flick.

Der Bundestrainer freute sich besonders über das zweite Tor, als Wolf die Flanke genau dahin gespielt habe, „wo sie hinkommen soll – zwischen Abwehr und Torwart“. Füllkrug vollstreckte die Vorlage.

Neben Wolf debütierten in der Schlussphase auch noch der ehemalige Freiburger Angreifer Kevin Schade (FC Brentford) und der Augsburger Mittelstürmer Mergim Berisha. Namen, die nahelegen, wie ernst es Flick damit ist, in diesem Länderspielfenster ein wenig zu experimentieren, und den Kader somit auf breitere Füße zu stellen.

Ein erster kleiner Schritt in die erhoffte bessere Zukunft für das DFB-Team ist geschafft. „Nach den schlechten Turnieren in den vergangenen Jahren ist es selbstverständlich, dass nicht ganz Deutschland hinter uns steht und dass man das auch in den Stadien merkt. Wir müssen sie ein bisschen ins Boot holen“, sagte Kai Havertz, der Füllkrug vor den Augen von Ex-Bundestrainer Joachim Löw das 1:0 auflegte.

Sportlich werden noch ganz andere Herausforderungen auf die deutsche Auswahl warten als die Peruaner. Zum Beispiel am Dienstag (20.45 Uhr/live bei RTL) in Köln, wenn es gegen Belgien geht. „Das ist ein anderes Kaliber. Ich bin froh, dass wir im zweiten Spiel so einen Gegner haben. Der wird uns noch mal mehr fordern. Und an Aufgaben kann man sich bekanntlich steigern“, sagte der Bundestrainer.

Die Belgier starteten mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco, dem neuen Kapitän Kevin De Bruyne und dem dreifachen Torschützen Romelu Lukaku mit einem 3:0 in Schweden in die EM-Qualifikation. „Es ist ein anderer Gegner, ein besserer Gegner“, meinte Havertz.

Flick plant keine größere Rotation, sondern „überwiegend“ mit der Mannschaft, die gegen Peru auflief. Er baut auf einen Stamm um Torhüter Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Havertz und Füllkrug. „Wir brauchen eine gewisse Stabilität. Das heißt, wir brauchen Spieler, die wissen, dass sie spielen“, erklärte der Bundestrainer.

Am Montag macht sich der DFB-Tross von Frankfurt aus auf den Weg nach Köln. Allerdings nicht wie geplant mit dem ICE, sondern mit dem Bus. Grund ist der angekündigte große Streik in Deutschland, der den Bahn- und Flugverkehr zum Erliegen bringen soll.