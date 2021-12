London (dpa) - Der Engländer Ritchie Edhouse hat das Eröffnungsspiel der Darts-WM 2022 für sich entschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwochabend setzte sich Edhouse im Alexandra Palace von London in der ersten Partie gegen Landsmann Peter Hudson knapp mit 3:2 durch. Hudson ist erst kurzfristig ins Turnier gerutscht, weil der Chinese Lihao Wen nicht an den Start gehen konnte.

Am späteren Abend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) bekommt es Edhouse mit dem walisischen Titelverteidiger Gerwyn Price zu tun. Deutsche Spieler sind erst ab Donnerstag beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-399133/2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2