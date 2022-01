Duell mit Nadal in Sicht

Melbourne. Nur ein Sieg trennt Olympiasieger Alexander Zverev in Melbourne noch vom wahrscheinlichen Viertelfinal-Knaller gegen den spanischen Tennisstar Rafael Nadal. Dass mit der Ausweisung von Rekordchampion Novak Djokovic aus Australien die Chancen auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph gestiegen sind, weiß der 24-Jährige natürlich genau. Aber genauso ist ihm klar, dass bei den Australian Open zuvor Nadal warten könnte – und ihm ein Novum gelingen muss. „Rafa spielt Wahnsinn, er ist in Topform“, sagte Zverev am Freitag nach seinem lockeren Einzug ins Achtelfinale voller Anerkennung: „Klar hab ich das Draw gesehen. Ich weiß, dass Rafa bei mir im Viertel ist, das ist kein Geheimnis.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch nie ist es dem Melbourne-Halbfinalisten von 2020 gelungen, bei einem Grand-Slam-Turnier einen Spieler aus den Top 10 zu schlagen. Diesen Makel ist der erste deutsche Olympia-Goldmedaillengewinner im Herren-Einzel noch immer nicht los. Im Viertelfinale gegen Nadal würde der nächste Versuch anstehen. „Die Top-Ten-Geschichte – darauf schaue ich jetzt nicht so extrem“, sagte Zverev. „Aber Rafa spielt gerade enorm gutes Tennis und geht souverän durch die Matches durch. Deswegen wird das kein einfaches Spiel, aber natürlich muss ich erst mal übermorgen gewinnen.“

Titelverteidigerin Osaka ist raus

Alexander Zverev löste sein Pflichtaufgabe gegen Radu Albot.

Am Sonntag trifft der 24-Jährige im Achtelfinale auf Denis Shapovalov. Der zwei Jahre jüngere Kanadier dürfte in jedem Fall ein deutlich komplizierterer Gegner sein als der für Grün-Weiss Mannheim spielende Qualifikant Radu Albot (Moldau). Mit 6:3, 6:4, 6:4 löste Zverev die Pflichtaufgabe in der dritten Runde. Nadal gewann gegen den russischen Olympia-Finalisten Karen Chatschanow mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Nach einem spannenden Match musste bei den Damen Titelverteidigerin Naomi Osaka all ihre Titel-Hoffnungen aufgeben. Für die Japanerin ging das Turnier in der dritten Runde mit einem 6:4, 3:6, 6:7 (5:10) gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova zu Ende. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2