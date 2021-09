DTM in Hockenheim

Hockenheim. Die DTM und der Hockenheimring – für Motorsportfans gehören diese beiden Klassiker zusammen. Am ersten Oktoberwochenende (1. bis 3.) macht die Rennserie auf dem badischen Traditionskurs Station. Dabei feiert der Lampertheimer Marvin Dienst sein Debüt und stellt sich der starken Konkurrenz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Gesamtwertung liegt der Neuseeländer Liam Lawson im Ferrari nach zwölf von 16 Läufen vorne, der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann (BMW) ist ihm ebenso auf den Fersen wie Audi-Pilot Kelvin van der Linde. Für Routinier Timo Glock aus Wersau im Odenwald verlief die Saison dagegen nicht nach Wunsch, der 39-Jährige belegt lediglich Rang 16.

Wer vom 1. bis 3. Oktober live vor Ort dabei sein will, kann mit etwas Glück beim DTM-Gewinnspiel Karten ergattern. Wir verlosen 4 x 2 Wochenendtickets inklusive Zugang zum Fahrerlager. Bitte beachten Sie, dass für diese Veranstaltung die 3G-Regeln gelten und ein Nachweis mitzuführen ist. Vor Ort wird es nach Veranstalterangaben eine Testmöglichkeit geben. Die Gewinner werden per Losentscheid ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. red

Info: Gewinnspiel unter mannheimer-morgen.de/hockenheimring

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2