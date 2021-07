DTB-Riege ohne Chance

Tokio. Am Ende überwog trotz allem der Stolz. Nach dem emotionalen Hoch der Qualifikation haben die deutschen Turner in der Mehrkampf-Entscheidung in Tokio einen von Patzern und Schnitzern durchsetzten Auftritt hingelegt und als Mannschaft abgeschlagen den achten und letzten Platz belegt. Zwei Tage nach der nahezu fehlerfreien Teamleistung erturnten Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) lediglich 238,495 Punkte und damit mehr als elf Zähler weniger als in der Qualifikation. „Aber ich bin auf jeden Fall stolz auf die Mannschaft, wir haben uns gut geschlagen und präsentiert“, sagte Toba. In einer anderen Liga turnten die Top-Drei-Nationen. Olympiasieger wurde das Team des Russischen Olympischen Komitees. Die Riege um Nikita Nagorni verwies mit 262,500 Punkten am Ende souverän Japan (262,397) auf den zweiten Platz. Bronze sicherte sich China mit 261,894 Punkten. dpa

