Dressur-Team nach verpatztem Klimke-Debüt auf Platz zwei

Aachen. Durch die Ergebnisse des Grand Prix führt Dänemark mit 229,740 Prozentpunkten vor dem Gastgeber-Team (228,499) und den Niederlanden (219,608). Die Entscheidung im Dressur-Nationenpreis fällt am 2. Juli im Grand Prix Special.

Klimke war bei ihrem ersten Ritt in der deutschen Dressur-Mannschaft beim CHIO mit Fehlern gestartet. Die erfolgreichste Vielseitigkeitsreiterin der Welt ritt mit Franziskus zu spät ins Viereck und zu Beginn des Grand Prix einmal in die falsche Richtung. «Mit dem Pferd bin ich zufrieden, mit der Reiterin nicht», sagte Klimke nach dem Ritt mit Franziskus. Ihre Wertung war das Streichergebnis, da nur die drei besten Ergebnisse jedes Teams einfließen.

Klimke startet als erste Reiterin überhaupt in Aachen in zwei Nationalteams, in der Vielseitigkeit und in der Dressur. «Daran lag es nicht», sagte die 54-Jährige aus Münster: «Ich habe genauso viele Pferde mit wie sonst.» In den Jahren zuvor war sie beim CHIO mehrfach in der Vielseitigkeit in der deutschen Mannschaft und in der Dressur als Einzelstarterin im Rahmenprogramm geritten.

