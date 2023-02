«Dreifach punkten»: Bayern wollen 1:1-Serie beenden

München. Am Freitag fehlten Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting (Magen-Darm-Infekt) und Abwehrspieler Dayot Upamecano, der laut Trainer Julian Nagelsmann gleich mehrere «Wehwehchen» habe, beim Training des Tabellenführers. Nagelsmann rechnet aber mit beiden Stammkräften für Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch hatte beim Pokalsieg in Mainz eine Prellung am Knie erlitten. Bei ihm sei ein möglicher Einsatz «ein Schmerzthema», sagte Nagelsmann. Ausfallen wird Außenverteidiger Josip Stanisic wegen einer Blessur am Sprunggelenk.

Nagelsmann spürte bei seiner Mannschaft beim 4:0 beim FSV Mainz 05 wieder «die Lust zu gewinnen», was ihn auch optimistisch für die Aufgabe in Wolfsburg stimmt. Nach drei 1:1 gelte es, «jetzt in der Bundesliga auch wieder dreifach zu punkten». Eine besondere Leistungssteigerung sah er in Mainz bei Nationalspieler Musiala. Der Youngster habe es «sehr gut gemacht» in der Defensive und ein «großartiges Tor» erzielt. In den Spielen zuvor habe dem Offensivspieler noch «das Momentum gefehlt».

Dem Wolfsburger Team von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac bescheinigte Nagelsmann eine positive Entwicklung in dieser Saison. Sie hätten sehr viel Tempo und zuletzt «alle Offensivstatistiken in einen grünen Bereich gehoben». Während die Bayern in den ersten drei Ligaspielen 2023 nur drei Tore erzielten, bejubelten die Wolfsburger viermal so viele Treffer (12).