Draisaitl mit Edmonton Oilers in NHL-Playoffs weiter

Los Angeles. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs die nächste Runde erreicht. In der Best-of-Seven-Serie holten die Oilers ein 5:4 gegen die Los Angeles Kings und damit den notwendigen vierten Sieg.

Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 3:1 und steht damit bereits bei sieben Treffern in den Playoffs in dieser Saison. Er war zudem in allen sechs Partien an mindestens einem Tor als Schütze oder Vorlagengeber beteiligt. Im Halbfinale der Western Conference treffen die Oilers nun auf die Vegas Golden Knights.

Titelverteidiger droht Aus

Die Oilers hatten sich schon in der vergangenen Saison in der ersten Runde der Playoffs gegen die Kings durchgesetzt und waren danach bis ins Finale der Western Conference gekommen. Da aber unterlag Draisaitls Mannschaft deutlich gegen den späteren Champion, die Colorado Avalanche. Der Titelverteidiger muss in einem Spiel sieben gegen die Seattle Kraken um Nationaltorwart Philipp Grubauer antreten und droht das Halbfinale in der Western Conference überraschend zu verpassen.

Die Toronto Maple Leafs überstanden unterdessen zum ersten Mal seit 2004 wieder die erste Playoff-Runde und setzten sich in sechs Spielen gegen die Tampa Bay Lightning durch. Gegen Tampa, 2020 und 2021 Stanley-Cup-Champion, besiegelte ein 2:1 nach Verlängerung das Weiterkommen der kanadischen Mannschaft.