Mannheim. Andreas Silbersack ist begeisterter Handballer, zurzeit bleibt ihm aber nur das Joggen. Ansonsten kümmert er sich als Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um den Breitensport. Er fordert, Amateursportvereine stärker zu unterstützen.

Geboren wurde Andreas Silbersack 1967 in Halle (Saale). Er ist seit 2019 Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, zuständig für den Breitensport und die Sportentwicklung. Von 2008 bis 2019 war er Präsident des Landessportbundes Sachsen-Anhalt. Seit 1989 ist er Vereinspräsident des Universitätssportvereins Halle. Silbersack ist Rechtsanwalt und hat drei Kinder.

Herr Silbersack, wann darf wieder geschwommen, geturnt, Basketball und Hockey gespielt werden?

Andreas Silbersack: Seit Wochen werben wir vom Deutschen Olympischen Sportbund und unseren Mitgliedsorganisationen dafür, Möglichkeiten zum Sporttreiben nicht nur für Profi-Fußballer zu schaffen, sondern eben auch für die Amateursportler. Diejenigen, die sich bewegen wollen an der Basis, und das sind immerhin 27,8 Millionen Menschen, die in 90 000 Sportvereinen organisiert sind. Doch leider müssen wir feststellen, dass der Sport bei den Bund-Länder-Gesprächen in der vorvergangenen Woche nicht an erster Stelle, sondern leider überhaupt nicht benannt wurde. Das ernüchtert uns schon.

Immerhin hat die Sportministerkonferenz für den nächsten Corona-Gipfel am 3. März ein Rückkehrmodell in sechs Stufen ausgearbeitet. Ein Grund zur Hoffnung für die Amateursportler?

Silbersack: Auf jeden Fall! Das ist für uns der Startschuss. Es ist das erste Mal, dass die Politik das Thema Sport endlich, endlich stärker in den Fokus nimmt.

Wie sieht der Stufenplan aus?

Silbersack: Es geht vor allem darum, dass Kinder wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam Sport zu treiben, und das angefangen mit dem kontaktlosen Sport.

Wie wichtig ist es denn, dass Bewegung in den Vereinssport kommt?

Silbersack: Sehr wichtig! Mehr als sieben Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind Mitglied in einem Verein. Die können seit Wochen keinen Sport treiben. Das ist umso verheerender als Studien etwa der Krankenkassen seit vielen Jahren davor warnen, dass Kinder sich zu wenig bewegen. Das hat sich in der Pandemie noch verschärft. Die nachlaufenden Kosten, die daraus für die Allgemeinheit entstehen, sind exorbitant.

Woran liegt es denn, dass der Sport bei den Gesprächen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten eher außen vor war?

Silbersack: Das ist eine gute Frage. Der DOSB mit seinem Präsidenten Alfons Hörmann ist quasi 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, in der Politik für eine stärkere Berücksichtigung des Sports zu werben. Aber im Grundgesetz ist der Sport eben nur eine freiwillige Aufgabe des Staates, und so steht er jetzt auch nicht an erster Stelle.

Das würden Sie sich aber wünschen?

Silbersack: Wenn wir über die Öffnung von Schulen und Kitas sprechen, sollten wir auch über den Sport sprechen. Der gehört für viele Menschen elementar zu ihrem Leben dazu. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht in einem Gesamtkontext betrachtet.

Ist der Sport systemrelevant?

Silbersack: Ich halte den Sport tatsächlich für systemrelevant, weil er mit Blick auf Gesundheit, Solidarität und sozialen Zusammenhalt ein wesentlicher systemrelevanter Bestandteil unserer Gesellschaft ist.

Stehen denn wieder alle auf dem Platz, wenn es los geht?

Silbersack: Das wird ein großes Thema. Gerade beim Teamsport wird sich die Truppe erst wieder finden müssen. Manch einer wird auch sagen „Ich habe keine Lust mehr, ich wollte ohnehin aufhören“. Seit vielen Wochen fehlen ja die emotionalen Momente im Sport, die Erfolgserlebnisse, die Wettkämpfe, die vor allem Kinder und Jugendliche bei der Stange halten.

Was ist mit den Ehrenamtlichen, die für den Vereinssport eine große Rolle spielen. Wie ergeht es denen?

Silbersack: Der organisierte Vereinssport, wie wir ihn in Deutschland kennen, ist einmalig, diese Struktur gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Gehalten wird sie im Wesentlichen durch Ehrenamtliche, die Trainerin, den Übungsleiter, den Platzwart. Sie leisten ihren Beitrag, ohne dass sie in der Zeitung stehen oder dafür Geld bekommen. Die geben ihr eigenes Ich dafür, um Teil dieser Community zu sein. Und für die ist es natürlich ein herber Schlag, am Wochenende nicht auf der Trainerbank zu sitzen, den Platz sauber zu halten, die Halle aufzuräumen. Die sorgen sich, wann es und wie es in ihren Vereinen weitergeht.

Was sollte für die Ehrenamtlichen getan werden, um sie nicht zu verlieren?

Silbersack: Das Ehrenamt braucht Hilfe: monetär, strukturell, aber eben auch in der Anerkennung. Das vermisse ich von der Politik: dass diese Struktur nicht genug gewertschätzt wird. Wir haben in den vergangenen Jahren dafür gekämpft, dass wir ein Ehrenamtsgesetz bekommen. Eigentlich sollte es 2020 verabschiedet werden. Das ist nicht passiert. Wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir ein solches Gesetz, um den Ehrenamtlichen zu sagen: „Wir sehen Euch, und wir unterstützen Euch“.

Was leisten Vereine denn noch, außer dass sie für Bewegung sorgen?

Silbersack: Sie sind der soziale Kitt. In einer Zeit der Schnelllebigkeit und Digitalisierung ist das nicht zu unterschätzen. Ein Verein ist ja einer der Gründe, weshalb man sich überhaupt noch sieht. Er sorgt dafür, dass Menschen nicht vereinsamen, sondern zusammenkommen, sei es zum Nordic Walking oder zur Gymnastik. Was für die einen die Kneipe ist, ist für die anderen der Sportverein. Hier wird Solidarität gelebt, auch das ist in einer immer stärker individualisierten Gesellschaft nicht zu unterschätzen.

Diese Individualisierung hat in den vergangenen Jahren zu sinkenden Mitgliederzahlen geführt. Wie wollen Sie das aufhalten?

Silbersack: Der Mitgliederrückgang trifft ja nicht nur die Sportvereine, sondern alle Vereine. Die Menschen wechseln ihre Wohnorte, wollen in ihrer knappen Freizeit nicht ausgerechnet noch Vereinsarbeit machen oder nicht gleich Vorsitzender oder Kassenwart werden. Hier gibt es Modelle, etwa Vereinsdoppelspitzen, um die Arbeit zu verteilen, oder die Idee eines Dienstleistungsvereins, der das Management für zehn andere Vereine mitmacht. Die Coronakrise hat den Druck, hier nach Lösungen zu suchen, noch einmal verstärkt.

Sind denn viele Mitglieder in den vergangenen Monaten ausgetreten?

Silbersack: Ich bin extrem dankbar, dass es deutschlandweit keine Welle von Rückforderungen von Mitgliedsbeiträgen gegeben hat. Das ist eben auch eine Art des Zusammenhalts. Grundsätzlich ist das Problem sowieso nicht, dass Mitglieder austreten, sondern dass weniger eintreten, weil sie sagen, sie bekommen dort nicht das Sportangebot, was sie suchen. Das hat nichts mit der Coronakrise zu tun. Kleine Vereine kann das in Existenznöte bringen, wenn sie jedes Jahr zehn Prozent weniger zahlende Mitglieder haben, gleichzeitig aber die anderen Finanzierungssäulen wie Sponsoring durch örtliche Firmen und Mittel der Kommunen dünn sind.