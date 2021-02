Mannheim. Erst die Ungewissheit, ob es überhaupt losgeht in der Deutschen Eishockey Liga, dann die scheibchenweise Verschiebung des Starts von Mitte September auf den 17. Dezember. Auch für Pavel Gross, den Trainer der Adler Mannheim, steht schon längst fest: „Das ist keine normale Saison.“

Was den 52-Jährigen beeindruckt, ist der Umgang seiner Mannschaft mit den Herausforderungen. „Alle sind fokussiert und diszipliniert. Sie machen einen hervorragenden Job. Wir alle achten auf Abstand, tragen Masken, ob in der Arena oder im Bus“, erklärt der Coach. So wird es auch wieder auf der Fahrt zu den Augsburger Panthern sein. Im Curt-Frenzel-Stadion treten die Blau-Weiß-Roten am Donnerstag (20.30 Uhr/live bei MagentaSport) als Tabellenführer an und wollen mit einem Erfolg bei den Schwaben den Abstand zu den härtesten Verfolgern Ingolstadt und München halten. Es wäre der elfte Sieg im 13. Spiel.

Leicht wird das nicht. Die Adler erwarten eine „enge Kiste“. Augsburgs Torhüter Olivier Roy freut sich jedenfalls auf die Kurpfälzer: „Mannheim hat viel Talent. Aber wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir waren in beiden Spielen nur ein Tor schlechter als sie.“ Der 29-jährige Kanadier fehlte bei den beiden Niederlagen (3:4 n.V. und 1:2) verletzungsbedingt. „Als Torhüter tust du dich leichter, wenn du viele Schüsse bekommst. Aber gerade Spitzenteams wie Mannheim schießen oft erst in aussichtsreichen Positionen. Das macht die Aufgabe zu einer Herausforderung, besonders für den Keeper“, weiß Roy, dass die Adler nur schwer zu schlagen sein werden, wenn sie sich an ihren Spielplan halten.

Training etwas heruntergefahren

Mindestens genauso wichtig wie das Festhalten an den Vorgaben des Trainerstabs auf dem Eis ist in dieser Spielzeit die strikte Einhaltung aller Corona-Vorgaben. „Die Jungs bleiben zu Hause, besuchen sich nicht“, ist Gross sicher, obwohl er weiß, wie schwer das mit zunehmender Dauer der Beschränkungen fällt.

„Das ist nicht einfach, vor allem für die Singles nicht. Denen fehlt das Soziale schon sehr. Wenn man das hat, nimmt man es als normal hin, aber jetzt merken wir alle ja, dass das nicht so ist“, sagt er nachdenklich. „Vor Corona war es üblich, dass die Jungs sich nach dem Training zum Pizza-Essen getroffen haben oder im Café – das alles fällt jetzt auch für sie, für uns alle weg“, so der Coach. Eine besondere Herausforderung sieht er bei den Familienvätern. „Da ist zwar sowieso Ramba-Zamba. Ob mit Corona oder ohne. Aber die wollen natürlich raus mit den Kindern und das sollen sie auch“, sagt Gross.

„Wir suchen natürlich immer nach neuen Anreizen, um die Jungs zu motivieren. Denn diese Situation ist einzigartig“, erklärt der Coach. In der Pause seit vergangenem Mittwoch habe man die Belastung etwas heruntergefahren. „Wir hatten vor allem den Jungs, die viel gespielt haben, zwei Tage frei gegeben. Mit den jüngeren Spielern sind wir Freitag und Samstag aufs Eis, mit der ganzen Mannschaft dann am Sonntag und der Montag war wieder frei“, berichtet Co-Trainer Mike Pellegrims.