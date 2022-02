Diskussionen um Vinzenz Geiger

Zhangjiakou. Norwegen führt. Im Medaillenspiegel der Olympischen Spiele von Peking steht Team Norge bei 28 Medaillen (13 Gold/7 Silber/ 8 Bronze), Verfolger Team D bei 20 (10/6/4). Und auch in der ewigen olympischen Siegerliste der Nordischen Kombination hat sich Norwegen mit dem Doppelsieg am Dienstag im Einzel von der Großschanze absetzen können von Deutschland, führt mit 13/11/8 zu 12/6/9. Klar, Medaillenzählerei ist Erbsenzählerei. Aber der Blick in den Medaillenspiegel ist für die Beteiligten nicht unwichtig, die sich an diesem Donnerstag (9 Uhr/12 Uhr/ARD und Eurosport) beim dritten und letzten Wettkampf dieser Spiele, dem Teamwettbewerb, einen packenden Zweikampf liefern dürften. Wichtigste norwegische Kraft war in den beiden Einzel-Wettkämpfen zuvor: Vinzenz Geiger.

Ja, der 24-jährige Oberstdorfer ist ein Könner der Extraklasse, ist mit einer famosen Laufleistung Olympiasieger in der Entscheidung von der Normalschanze geworden. Aber er hat dabei auch den Norweger Joergen Graabak zu Silber gezogen. Und beim Lauf nach dem Springen von der Großschanze Graabak und dessen Landsmann Jens Luraas Oftebro zu einem Doppelsieg geführt. Dass er dabei aber seinen Teamkollegen Johannes Rydzek, Julian Schmid und Manuel Faißt sprichwörtlich in den Rücken fiel, deren Medaillenträume zerstörte, wurde intensiv diskutiert. Team Norge freute sich mächtig über Geigers Aktionismus, wie ein norwegischer Funktionär durchblicken ließ. Was sagen ehemalige Kombinierer dazu? „Aus meiner Sicht war die Lauftaktik von Vinzenz schon in Ordnung“, sagt Georg Hettich, Olympiasieger von 2006. „Wenn es sich ausgeht wie im Einzel, ist alles richtig. Wenn es sich nicht ausgeht, wie im Sprint, kann man schon fragen, ob das richtig war.“ Schwarzwälder sind sich einig, Hans-Peter Pohl sieht es ähnlich.

„Hätte Vinz die Kraft gereicht, würde es die Diskussion nicht geben“, sagt der Olympiasieger von 1988. Wenn, dann hätte teamintern vor dem Laufen abgemacht werden müssen, dass sich Geiger zurückzuhalten habe. Pohl: „Im Nachgang dem Athleten einen Vorwurf zu machen, wäre falsch.“ Hettich gibt zu bedenken: Würde der Bundestrainer anordnen, dass sich Geiger zügeln müsse, „dann würde er im Umkehrschluss ja Vinzenz um die Medaillenchancen bringen“. Dann wäre das also geklärt: Vinzenz Geiger („Ich will gewinnen“) ist ein Siegertyp. In einem Siegerteam. Das heute von der Großschanze und über die 4 x 5 Kilometer in der Loipe wieder auf die Kräfte von Eric Frenzel bauen kann.

Gute Leistungen auf der Schanze

„Wir haben Eric im Laufen getestet“, begründet Bundestrainer Hermann Weinbuch den Start des 33-jährigen Rückkehrers aus der Corona-Quarantäne. „Er hat gut ausgesehen. Ist starkgelaufen, mit Druck. Wir sind ziemlich sicher, dass er gut laufen wird.“ Auch auf der Schanze habe der am Dienstag im Einzel geschonte dreimalige Olympiasieger bei schwierigen Rückenwindbedingungen gute Sprünge gezeigt. Die weiteren Starter sind Manuel Faißt, Vinzenz Geiger und Julian Schmid – Johannes Rydzek muss diesmal zuschauen.