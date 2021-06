Dirigent Löw und sein Orchester

Köln. Frankreich also – gleich der schwerste Brocken zu Beginn. Danach geht es gegen Titelverteidiger Portugal. Was für Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM! Wie man so etwas meistert? Am besten, man sieht das als Herausforderung. Leicht gesagt, aber gar nicht einfach getan.

AdUnit urban-intext1

Bundestrainer Joachim Löw gibt bei der EM Ton und Richtung vor. © dpa

Vieles bei so einem Turnier entscheidet sich in der Vorbereitung. Nicht unerheblich ist dabei die Wahl der Unterkunft. Das haben wir in Brasilien gesehen, als alle vom Campo Bahia schwärmten, aber leider auch in Russland, als Watutinki zum Sinnbild des Scheiterns erklärt wurde – Wohlfühloase versus Albtraum-Hotel. Auch deshalb hat der DFB gut daran getan, im beschaulichen Herzogenaurach wieder zu kleineren Wohneinheiten überzugehen.

Expertensicht auf die EM Während der Fußball-EM unterstüt zen ... Expertensicht auf die EM Während der Fußball-EM unterstüt zen drei Kolumnistinnen diese Redaktion. Babett Lobinger (Sportpsychologin) Shary Reeves (Journalistin und ehemalige Bun desligaspielerin) sowie Imke Wüb

So kann man Rückzugsräume, aber auch Orte der Begegnung schaffen. Ich halte nicht viel von erzwungenen Treffen à la: „Um 19 Uhr ist ,Blaue Stunde’, dann müssen wir alle zusammenkommen und den Teamgeist beschwören“. Viel nachhaltiger für das Teamgefühl ist es, wenn die Unterkunft spontane Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Teambuilding finde ich wichtig. Nur eben anders. Ich bin mir sicher, dass es in Herzogenaurach einige kreative Maßnahmen geben wird und mein Kollege Hans-Dieter Hermann fest mit einbezogen ist. Seit Jahren begleitet er als Psychologe die Mannschaft. Ich finde das ein wichtiges Angebot für Spieler, Mannschaft und Trainerteam.

Es ist schließlich nicht immer ganz so einfach, nach einer langen Saison auf den „Reset“-Knopf zu drücken und diese neue Herausforderung anzugehen. Manch einer bringt schweres Gepäck mit: Enttäuschungen, Verletzungen, oder eine unklare vertragliche Zukunft.

AdUnit urban-intext2

Spaß als wichtiger Faktor

Andere wiederum haben Titel und Selbstbewusstsein dabei: Die Bayern kommen mit der Meisterschale, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz mit dem Champions-League-Pokal – auch das kann man als Trainer nutzen.

Spaß ist übrigens ein wichtiger Faktor bei der Arbeit – auch bei Nationalspielern. Das fällt uns Deutschen ja oft nicht ganz so leicht. Viele denken, man zeigt, dass man hart arbeitet, indem man ernst ist und zuweilen jammert. Gezielte Vorbereitung auf ein hartes Spiel darf aber auch von Lachen und Vorfreude begleitet sein.

AdUnit urban-intext3

Ich hoffe auch, dass sich die Mannschaft den EM-Sieg der U21 gut angeschaut hat. Viele der Spieler haben selbst erfolgreich Endspiele bestritten. Sehen sie nun den Erfolg, den der Nachwuchs gerade erreicht hat, kann das eigene positive Erinnerungen wachrufen. Unsere Spiegelneurone erlauben ein aktives Miterleben der positiven Gefühle.

AdUnit urban-intext4

Wer spielt die erste Geige?

Stellen Sie sich die Mannschaft als Orchester vor – Joachim Löw ist der Dirigent, der nicht spielt, aber den Experten den Takt vorgibt und sie begleitet. Jedes Orchester hat Instrumente, die einfach hervorstechen, die ihren Kollegen Orientierung geben. So wie die sprichwörtliche „erste Geige“. Sie stehen im Fokus und werden in die Verantwortung genommen. So wird es Löw mit seinen Führungsspielern auch machen, um eine entsprechende Hierarchie herzustellen.

Dazu zählen Manuel Neuer und Toni Kroos, auch Mats Hummels und Thomas Müller. Die haben beides schon erlebt: Campo Bahia und Watutinki. Auch ein Vorteil: Sie wissen nicht nur, was man für eine erfolgreiche Vorbereitung unternehmen muss, sondern auch, was man lieber unterlässt.