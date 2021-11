Die Gefahr ließ sich nicht leugnen: Bundestrainer Toni Söderholm setzt beim Deutschland Cup in Krefeld auf eine Eishockey-Nationalmannschaft, die nie zuvor in dieser Konstellation zusammengespielt hat – und dies nach dem Vier-Nationenturnier auch nie wieder tun wird. Bei der Zusammenstellung des Kaders machte der Finne zum einen aus der Not eine Tugend, zum anderen nutzt er die

...