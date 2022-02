Peking. Es war wie immer. Therese Johaug schoss mit kraftvollen und unglaublich hochfrequenten Doppelstockschüben über die Zielgerade, als gelte es der Welt zu zeigen, warum sie in Norwegen den Spitznamen „Duracell-Häschen“ trägt. Es war wie immer. Die 33-jährige Langläuferin aus Norwegen ist als Siegerin des Rennens über die zehn Kilometer klassisch aufs Podest gehüpft, ihre zweite Goldmedaille bei den Spielen von Peking ist das 50. olympische Langlauf-Gold für Norwegen.

Katharina Hennig belegte einen starken fünften Platz.

Aber die Zeiten haben sich geändert: Während Johaug am Samstag am Skiathlon noch mit 30,2 Sekunden den Konkurrentinnen eine kleine Ewigkeit voraus gewesen war, lag sie diesmal die Winzigkeit von 0,4 Sekunden vor der Finnin Kerttu Niskanen und sagte: „Es macht so viel mehr Spaß, auf dem Podium ganz oben zu stehen, wenn du weißt, dass du da draußen einen großen Kampf gewonnen hast. Aber die 0,4 Sekunden, das ist nichts. Für mich haben wir beide gewonnen.“

Die Zeiten scheinen sich auch beim Blick aufs große Ganze geändert zu haben: Die führende Langlauf-Nation hat zwar drei der fünf bisherigen Entscheidungen in der Loipe gewonnen, aber hinter Doppelolympiasiegerin Therese Johaug und hinter Sprintsieger Johannes Kläbo kommt bisher: wenig bis nichts. Die anderen Nationen sind spürbar näher gerückt. Darunter Deutschland, das mit Katharina Hennig auf Platz fünf (+ 43,4Sekunden) und Katherine Sauerbrey auf Platz elf (+1:20.9 Minuten) glänzte. Was Hoffnungen macht.

„Einzelrennen, Einzelstart, das ist eine der härteren Geschichten, das ist die Königsklasse des Langlaufs“, schickte Bundestrainer Peter Schlickenrieder seiner Lobrede voraus. „Dass wir so ein gutes Ergebnis bei Olympia schon einmal erlebt haben, daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist ein großer Meilenstein.“ Dem widersprachen die beiden flotten Damen nicht. „Ich bin mega happy, Wahnsinn“, sagte die 24-jährige Thüringerin Sauerbrey. „Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich riesig, weil es das ist, was ich kann“, sagte wiederum die 25 Jahre alte Sächsin Hennig. Wenn man nun mit Blick auf die Staffel am Samstag (8.30 Uhr/ZDF und Eurosport) eins und eins zusammenzählt, dann. Es darf spekuliert werden. „Eine Medaille ist möglich, ja“, sagte Katherine Sauerbrey selbstbewusst. „Das ist der Traum von uns allen.“

Man liebäugele mit einer Medaille, bestätigte Hennig, aber man rechne nicht damit. Dass erneut Therese Johaug das Rennen gemacht hat, wunderte sie nicht: „Sie ist die Überfliegerin.“ Auch die geschlagene Finnin Kerttu Niskanen (33) hatte nur anerkennende Worte für die 14-malige Weltmeisterin parat: „Ich habe alles gegeben, ich war so nah dran. Aber ich fühle mich jetzt wie eine kleine Prinzessin.“ An der Seite von Königin Therese, die erst ihr zweites Einzel-Gold bei Olympia eingesammelt hat.

Staffel am Samstag

2018 war Johaug in Pyeongchang nicht am Start gewesen: Dopingsperre. Die Strahlefrau, die vor zehn Jahren ihr eigenes Modelabel gegründet hat, hatte nach Angaben des norwegischen Skiverbandes einen Sonnenbrand auf ihrer Lippe auf Anraten des Teamarztes mit einer Salbe behandelt, die das auf der Dopingliste stehende Steroid Clostebol enthielt. Wie kann man so viel schneller sein als alle anderen, mag sich mancher am Samstag gefragt haben. Dass es diesmal so knapp war, macht Johaugs Leistung jedenfalls glaubhafter.