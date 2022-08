Brentford. Manchester United. Allein der Name! Das legendäre Old Trafford, der Bayern-Alptraum im Champions-League-Finale ‘99, Namen wie Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Bobby Charlton, David Beckham. Die Vergangenheit des großen Vereins aus der Arbeiterstadt könnte kaum ruhmreicher sein. Und entsprechend ist die Fallhöhe. „Könnt es noch schlimmer werden?“, fragte das Boulevardblatt „The Sun“ am Sonntag angesichts des rapiden Niedergangs des englischen Fußball-Rekordmeisters, der am Samstag beim desolaten 0:4 beim FC Brentford den nächsten Tiefpunkt fand.

„Ihr seid es nicht wert, das Trikot zu tragen“, soll den Profis um Superstar Cristiano Ronaldo von den eigenen Fans entgegengeschallt sein. Der frühere United-Kapitän Gary Neville ätzte als TV-Experte, er könne sich „an keinen Moment erinnern, an dem ich jemals gefühlt habe, dass es so schlecht ist wie in dieser ersten Halbzeit“.

ManU-Trainer Erik ten Hag konnte das Grauen kaum glauben.

Und Neville hatte seine gesamte Profikarriere bei den Red Devils verbracht. „Was für eine erste Fußball-Halbzeit sehen wir hier: die Vernichtung von Manchester United.“ Die Probleme in Manchester liegen tief, sehr tief.

Der neue Trainer Erik ten Hag wirkte nach der Pleite mit vier Gegentoren in einer Halbzeit angefasst. „Es geht nicht, dass man als Man United in 35 Minuten vier Gegentore kassiert“, sagte der 52-Jährige. Seine drei Wechsel in der Halbzeitpause kommentierte der Niederländer mit: „Ich hätte sie alle auswechseln können.“ Erstmals seit 30 Jahren stürzte Man United am Tagesende auf den letzten Tabellenplatz der Premier League ab. dpa