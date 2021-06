Die unersättliche Ich-AG

Lissabon. Manchmal kann sich dieser Cristiano Ronaldo sogar ein bisschen wie König Midas fühlen. Portugals Fußball-Altstar macht vielleicht nicht alles zu Gold, was er berührt. Hin und wieder reicht es im Fall des mittlerweile 36-Jährigen jedoch, dass er etwas einfach wegwirft, was dann zu barem Geld wird.

AdUnit urban-intext1

So war das mit seiner Kapitäns-Armbinde, die Cristiano Ronaldo nach einem nicht gegebenen Tor in der WM-Qualifikation gegen Serbien Ende März zornig weggeworfen hatte. 64 000 Euro brachte das dunkelblaue Stück Stoff mit dem Aufdruck „C“ bei einer Versteigerung ein und ging an eine Wohltätigkeitsorganisation. „Ich glaube nicht, dass sich die Episode wiederholen wird“, meinte Nationaltrainer Fernando Santos damals zum Ausraster seines Anführers.

Cristiano Ronaldo begeistert noch immer die Massen. © dpa

Cristiano Ronaldo elektrisiert – immer noch. Und stellt seine Leistungsfähigkeit selbst im fortgeschrittenen Fußballer-Alter weiter unter Beweis. Entsprechend will er auch bei der EM noch einmal glänzen. So wie vor mittlerweile fünf Jahren, als er die Seleçao im Finale im Pariser Stade de France gegen Frankreich (1:0) erstmals zum Titel führte. Dabei stand der Mann von der Atlantik-Insel Madeira am Ende gar nicht mehr auf dem Platz. Was für ein Schock! Am linken Knie verletzt und unter Tränen musste Cristiano Ronaldo nach 25 Minuten vom Rasen und mimte dann von der Seitenlinie den ruhelosen Einpeitscher.

Gnadenloser Selbstoptimierer

„Es war, als ob wir einen zwölften Mann auf dem Platz gehabt hätten“, meinte damals Nationalcoach Santos über diese immer noch schillernde Ich-AG des Weltfußballs. „Das ist einer der schönsten Momente meiner Karriere“, meinte der gnadenlose Selbstoptimierer Ronaldo, der mit neun Toren gleichauf mit Michel Platini in der ewigen EM-Torjägerliste liegt und den Franzosen nun überholen will.

AdUnit urban-intext2

Portugal ist mit „CR7“, diesem Markenkern aus Initialen seines Namens und der Rückennummer, stärker als ohne ihn. Ohne Frage. Portugal ist aber mehr als sein Superstar, der in 173 Länderspielen irre 103 Tore erzielt hat. In der Offensive gibt es João Félix (Atlético Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (FC Liverpool) oder André Silva (Eintracht Frankfurt); im Mittelfeld einen Bruno Fernandes (Manchester United), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) oder den beim FC Bayern gescheiterten Renato Sanches (OSC Lille). Und in der Defensive Borussia Dortmunds Raphaël Guerreiro.

Von diesem Name-Dropping wird sich Joachim Löws Mannschaft schon vor dem Aufeinandertreffen in Gruppe F am 19. Juni in München nicht beeindrucken lassen. Außerdem konnte die DFB-Elf das letzte EM-Duell mit Portugal auch für sich entscheiden. 2012 im ersten Gruppenspiel bei der Endrunde in Polen und der Ukraine traf Mario Gomez zum 1:0-Erfolg in einem wahren Zitter-Auftakt. Und Cristiano Ronaldo? Der war damals 27 Jahre alt und natürlich auch schon dabei. dpa

AdUnit urban-intext3