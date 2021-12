Die Rückkehr des Daniel-André Tande

Oberstdorf. Das Gute ist: Er weiß nichts mehr davon. Gar nichts. Das Gehirn von Daniel-André Tande hat den 25. März 2021 einfach gelöscht. Den fürchterlichen Sturz im Probedurchgang des Weltcups auf der Skiflugschanze im slowenischen Planica, als der 27-jährige Norweger nach nicht einmal 80 Metern auf den Vorbau knallt, bewusstlos den riesigen Aufsprunghügel hinunter kugelt und rutscht.

Alexander Stöckl sagt: „Er selber hat keine Erinnerungen an das, was in Planica passiert ist.“ Der Cheftrainer der Norweger und seine Mannschaft schon: „Aus dem Betreuerteam haben danach ein, zwei Personen mit einem Psychologen gesprochen.“ Weil sie im Auslauf miterlebt haben, „dass er weg war“, reanimiert werden musste. Tande hatte einen Schlüsselbeinbruch, eine Lungenverletzung und vier Hirnblutungen, wurde ins Koma versetzt – und ist zurück, startet heute (16.30 Uhr/ARD) in Oberstdorf in der Qualifikation für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Das noch größere Wunder: Daniel-André Tande ist nicht nur zurück auf der Schanze, kürzlich in Klingenthal stand er als Zweiter sogar auf dem Podest. „Was er gemacht hat, ist sowieso unglaublich“, sagt Alexander Stöckl in einer Videoschalte und schüttelt anerkennend den Kopf. Dass jemand so schwer stürzt und so schnell so erfolgreich in den Weltcup-Zirkus zurückkommt, „da gibt es, glaube ich, keinen“. Aber ist Daniel-André Tande ganz der Alte, ist der siebenmalige Weltcup-Sieger weiterhin ein Siegspringer?

„Ein bisschen nachdenklicher“

„Wenn ein junger Springer stürzt, ist es etwas anderes“, sagt der ehemalige deutsche Cheftrainer Werner Schuster. „Ich glaube nicht, dass Tande wieder der Alte wird – so wie es auch ein Simon Ammann nach seinem schweren Sturz in Bischofshofen nicht geworden ist.“ Für Martin Schmitt ist das Treppchenfoto mit Tande nur eine Momentaufnahme. „Wenn man danach einen Sturz oder Beinahesturz hat, doppelt sich das Ganze auf“, sagt der viermalige Weltmeister und heutige Skisprung-Experte bei Eurosport. Der deutsche Topspringer Karl Geiger findet, dass sich Daniel-André Tande nicht groß verändert habe. „Ich habe im Sommer immer wieder Kontakt mit ihm gehabt, ihm geschrieben. Und jetzt im Winter haben wir ein paar Mal miteinander geredet. Ich finde es stark, wirklich stark, wie er mit der Situation umgeht, wie er alles bewältigt. Das ist faszinierend.“ Markus Eisenbichler nimmt den Konkurrenten aus Narvik „vielleicht ein bisschen nachdenklicher“ wahr. Dass Tande immer wieder auf den wirklich schweren Sturz angesprochen werde, „das ist, glaube ich, nicht so angenehm“. Alexander Stöckl beschreibt den Gesamtdritten der Vierschanzentournee 2016/207 als nach wie vor lustigen Typen, der freche Sprüche drauf habe, als unbeschwert. Tande habe sich den Sturz ein, zwei Mal auf Video angeschaut, „damit er weiß, was die Ursache war. Und er sieht selber, dass er einen technischen Fehler gemacht hat.“ Deshalb habe Tande, der erst im September wieder von einer Schanze gesprungen sei, seinen Sprungstil verändert. Der ist jetzt weniger offensiv: „Er hat daran gearbeitet, nie in die Situation zu kommen, dass der Körper extrem nach vorne schießt, wie er es in Planica gemacht hat.“

Planica – der Klang dieses Namens hat sich für Tande seit dem gelöschten 25. März 2021 verändert. Und Planica ist für ihn ein wichtiger Fixpunkt geworden. „Neben der Tournee und Olympia gibt es ein ganz besonderes Ziel: Ich will im März wieder in Planica beim Skifliegen dabei sein. Ich möchte die Schanze besiegen“, hat er vor dem Tournee-Start in einem Interview der „Bild am Sonntag“ gesagt. „Ich kann nicht einschätzen, wie mein Körper reagieren wird, wenn ich an diesen Ort zurückkehre.“ Wenn er am 24. März 2022, dem Tag des ersten Trainings und der Qualifikation, oben an der Schanze sei „und erstarre, dann drehe ich einfach wieder um und nehme den Lift nach unten“. Das klingt nach einem guten Plan.

