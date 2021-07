Die rote Furie ist wild geworden

St. Petersburg. Der Trainer schwer in der Kritik, der Kapitän ein Corona-Fall, der Mittelstürmer bedroht, die Fans auf Abstand: Es lief viel schief bei Spaniens Fußball-Nationalmannschaft. Doch binnen zwei Wochen haben sich die Spanier vom Sorgenfall zum tatsächlichen Titelkandidaten hoch und vor allem eingespielt. Nicht Deutschland, sondern das Team von Hartnäckig-Trainer Luis Enrique hat die berüchtigten Turnierqualitäten gezeigt. „Große Mannschaft werden durch Widrigkeiten geschmiedet“, betont Torwart Unai Simón.

Weltmeister-Bezwinger Schweiz soll die wild gewordene „rote Furie“ im Viertelfinale an diesem Freitag in St. Petersburg (18 Uhr/ZDF) auch nicht aufhalten auf dem Weg zum angestrebten Ruhmestag im Wembley-Stadion. „Es ist am Anfang viel passiert“, betonte Verteidiger César Azpilicueta in der Sportzeitung „Marca“: Nicht alles sei so gewesen, wie man es sich vorstelle. „Aber das macht die Lust nur noch größer, voranzukommen.“

Den Vizeweltmeister Kroatien haben die Spanier im Achtelfinale aus dem Turnier befördert und nach dem 5:0 im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei mit einem 5:3 auch die letzten Zweifel an der Treffsicherheit der Mannschaft beiseite geräumt. Die Bilanz gegen die Schweiz ist bislang auch blendend: Nur eine Niederlage gab es in 22 Begegnungen. Dass die 2010 zum Auftakt bei der WM passierte – nur noch eine Randnotiz, denn die Schweiz schied in der Gruppenphase trotzdem aus und Spanien wurde Weltmeister.

Während bei den Spaniern Kapitän Sergio Busquets, bereits zweimaliger „Man of the Match“ und schon vor elf Jahren beim 0:1 im südafrikanischen Durban dabei, nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder eine entscheidende Rolle zukommt, muss der Schweizer Kapitän das Spiel als Zuschauer verfolgen. Granit Xhaka, einst bei Borussia Mönchengladbach, fehlt wegen einer Gelbsperre. Ohne ihn könnte es umso mehr es auf einen aktuellen Profi von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga erprobten „Nati“ ankommen: Torhüter Yann Sommer, Held im Elfmeterschießen gegen Frankreich. dpa

