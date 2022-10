Die Nominierten des SportAward Rhein-Neckar sind aus dem Sack

Zoe Vogelmann konnte es kaum glauben. Die 19-jährige Schwimmerin vom SV Nikar Heidelberg wurde für den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie „Top-Talent“ unter die besten Drei Nachwuchssportler aus der Region gewählt, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. „Ich war doch recht überrascht, weil ich nicht gedacht hatte, dass ich nach dem vergangenen Jahr noch einmal unter die letzten drei Top-Talente nominiert werde“, sagte sie.

Im vergangenen Jahr musste Vogelmann dem Ludwigshafener Tennistalent Nastasja Schunk den Vortritt lassen. „Es war aber auch so ein schönes Event, bei dem man viele Sportler, Funktionäre und allerhand Menschen traf und mit diesen ins Gespräch kam.“ Ob es die vierfache deutsche Meisterin (200 Meter und 400 Meter Lagen Einzel; 4x200 Meter Kraul-Staffel und 4x100 Lagen-Staffel) in diesem Jahr nach ganz oben schafft, ist offen. Die jeweiligen Gewinner der insgesamt neun Kategorien werden erst am Award-Abend, der am 14. November 2022 im Mannheimer Rosengarten stattfindet, bekanntgegeben.

Wertvolle Erfahrungen

Doch auch, wenn sie es nicht schaffen sollte, kann die Abiturientin auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. „Mit den deutschen Meisterschaften war ich sehr zufrieden. Auf die Europameisterschaften im August in Rom habe ich mich lange vorbereitet - wurde dann aber leider krank und konnte nicht meine Leistungen schwimmen. Dennoch konnte ich viele positive Erfahrungen sammeln und die Saison nutzen, um mich weiterzuentwickeln“, blickt Vogelmann dankbar zurück.

Neben den „Top-Talenten“ werden die „Top-Sportler“ und „Top-Sportlerinnen“, die „Top-Trainer“, die „Top-Mannschaft“, das „Top-Vorbild Ehrenamt“, das „Top-Vorbild Verein“ sowie der „Publikumsliebling“ im Rahmen einer zweistündigen Bühnenshow geehrt. Auch der Lifetime Award wird vergeben. Neben dem Moderatoren-Duo Cristina Klee (Radio Regenbogen) und Norbert König (ZDF) werden auch namhafte Laudatoren - wie Ex-Adler Kapitän Marcus Kink, Kommentatoren-Legende Marcel Reif oder Dressur-Ikone Hannelore Brenner - die Veranstaltung schmücken. pk