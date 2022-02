Die neue Ikone Chinas

Peking. Die Rechnung geht auf, das steht bereits fest. China hat sich um die Austragung der Olympischen Winterspiele 2022 beworben, um seine sportliche Macht zu demonstrieren, einen Impuls zu setzen, um 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen an den Sport auf Eis und Schnee heranzuführen. Dafür braucht es ein Gesicht und eine Geschichte. Beides hat die Volksrepublik mit ihren 1,4 Milliarden Einwohnern am Dienstag bekommen: Ski-Freestylerin Gu Ailing hat in Peking spektakulär die Premiere des Big-Air-Events gewonnen. Das Mädel ist 18, gilt als „Chinas Eisprinzessin“, ist eine Werbe-Ikone und legt seither das Land lahm, zumindest mit Milliarden von Klicks zeitweise den Server des größten chinesischen Kurznachrichtendienstes Weibo.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und die Geschichte geht weiter: In der Nacht auf Sonntag (3 Uhr/ARD und Eurosport) startet Gu Ailing, die als Eileen Gu in den USA geboren wurde, in der Qualifikation im Slopestyle. Und ein dritter Streich wird noch in der Halfpipe von Donnerstag an folgen. Drei Streiche, drei Komponenten einer außergewöhnlichen jungen Frau.

Persönliche Komponente: Sie ist ohne Zweifel ein Wunderkind, das in San Francisco aufwuchs, bei ihrer Mutter Yan, einer Biochemikerin, die einst China verlassen hatte; Eileen Gus Vater ist Amerikaner. Sie spielt ausgezeichnet Klavier, ist Skiprofi, hat einen Studienplatz an der Stanford University und ist Teilzeit-Model (bei IMG unter Vertrag), wirbt unter anderem für Louis Vuitton und Tiffany, zierte das Cover der chinesischen Ausgaben von Vogue, Elle und Harper’s – sie ist gewohnt, dass alle auf sie schauen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit 2019 für China am Start

Und zuhören, wenn die jüngste chinesische Olympiasiegerin bei Winterspielen auf Mandarin oder Englisch etwas zu sagen hat – seit 2019 startet sie für China: „Ich bin Amerikanerin in den USA und Chinesin in China.“ In Peking lebe ein Teil ihrer Familie – sie hat Heim-Spiele. Wer in China in diesen sportlichen Tagen den Fernseher anschaltet, kommt an Gu Ailing nicht vorbei: Hier noch einmal Bilder ihres Gold-Coups, dort Werbung mit ihr. Damit hat der Teenager 2021 umgerechnet mehr als 13 Millionen Euro verdient, schreibt die parteinahe Zeitung „Global Times“. Ihre Botschaft: „Sport kann Menschen vereinen. Wir sind hier, um menschliche Grenzen zu verschieben.“ Ihr Ziel: „Eine neue Generation von Menschen mit dem Wintersport vertraut machen, die in viele Fällen überhaupt noch nie vom Freestyle-Skifahren gehört hatten.“

Sportliche Komponente: Eileen Gu ist eine Sportskanone, war auch eine gute Leichtathletin. Bei den Olympischen Jugendspielen 2020 in Lausanne holte sie Gold im Big Air und in der Halfpipe, Silber im Slopestyle, bei den Weltmeisterschaften vergangenen Winter die Titel in der Halfpipe und im Slopestyle, Bronze im Big Air – es gibt nur eine Handvoll Athletinnen, die in allen drei Freestyle-Events starten. Die Feinschmeckerin hat das Nervenkostüm, um in Zhangjiakou weitere Medaillen zu holen. Die „Global Times“ bezeichnet Gu so oder so als „die neue Ikone Chinas“. Gus Geschichte ist gut – hinfallen, aufstehen: In der Big-Air-Qualifikation war sie gestürzt, erreichte dann aber doch noch das Finale, wo sie mit dem letzten Versuch der Favoritin noch Gold wegschnappte.

Politische Komponente: Eileen Gu versteht sich als Mittlerin zwischen den Welten. Wenn sie sagt, „Grenzen zu überschreiten, das ist mein Charakter“, gilt das nicht nur sportlich. Dabei beherrscht sie die hohe Kunst der Diplomatie. Der oft gestellten Frage, ob sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben habe, weicht sie geschickt aus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3