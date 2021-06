Der Nächste, bitte. Nach Jerry Tollbring (wechselt zu GOG Gudme/Dänemark) verlässt auch Romain Lagarde die Rhein-Neckar Löwen vorzeitig am Ende dieser Saison. Das gab der Handball-Bundesligist am Montag bekannt. Wie auch Tollbring war der Franzose eigentlich noch bis 2023 an den Club gebunden und sollte eine der prägenden Säulen der Mannschaft in den kommenden Jahren werden. Doch wieder einmal

...