Die Melodie des Sprints

Tokio/Heilbronn. Als Rebekka Haase im Startblock kauert, glaubt sie, ihre Hände verbrennen. So heiß sind die Bahn und der Aluminiumstab, den sie mit ihren Fingern fest umklammert. Nach ihrem ersten Teilabschnitt in der 4 x 100 Meter Staffel, der mit einem „sehr flüssigen Wechsel“ auf die deutsche Meisterin Alexandra Burghardt und einem Vorlaufsieg in 42,00 Sekunden endet, ist die 28-Jährige dankbar. Weil sie mit Burghardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper am Freitag (15.30 Uhr/ARD) im Finale steht.

Am Abend. Dann bei erträglicheren Temperaturen als den 41,4 Grad in der Früh. „Da habe ich das Problem nicht mehr“, sagt Rebekka Haase und reibt sich die Hände.

Querflöte im Orchester

Ihre Finger sind nicht nur feingliedrig, sondern auch flink. Als Ausgleich zu ihrer (Trainings-)Arbeit auf der Bahn spielt die Frau vom Sprintteam Wetzlar Querflöte in einem Orchester. „Dort bin ich nicht die Sprinterin, sondern eine Musikerin von vielen. Anders als auf der Bahn agierst du nicht gegeneinander, sondern miteinander. Es tut mir gut, beide Welten zu haben“, sagt die Studentin der Psychologie.

Die Musik ist für sie weit mehr als eine Kunstform, sie ist ihr zentraler Wegbegleiter, der für sie auch zahlreiche Parallelen zu ihrer Disziplin mitbringt. „Jeder wollte mir erzählen, du kannst beides nicht gemeinsam machen“, sagt Rebekka Haase, „aber für mich war klar, eines funktioniert nicht ohne das andere.“ Also geht die zweimalige Europameisterschafts-Dritte mit der Staffel in keinem Moment Kompromisse ein. Die Kombination ist für die gebürtige Sächsin eine ideale Ergänzung. „Ein guter Sprint ist wie ein schönes Musikstück, man muss die Töne einzeln treffen, die müssen aber auch zueinanderpassen. Du kannst nicht erzwingen, dass es gut klingt, es passiert“, sagt Haase.

Ganz besonders gilt dies für eine olympische Staffel, wo die Lösung im gemeinsamen schnellen Lauf liegt. Nur, wer den perfekten Fluss findet, erzielt die gewünschte Harmonie. Das hinzubekommen, ist bei einem Musikstück genauso schwer zu treffen wie in einer Sprint-Staffel. Über ihrer Wechsel im Vorlauf sagt Rebekka Haase daher: „Da geht noch mehr.“

Und Tatjana Pinto, auf Position drei laufend, fügt an: „Auf jeden Fall wollen wir auf einen vorderen Platz, wir wollen eine Medaille. Dafür geben wir tausend Prozent.“ Für Rebekka Haase bedeutet das, sich kraftvoll aus dem Startblock zu drücken, ehe die Beschleunigung erfolgt, die sie ins fliegende Laufen bringt. Diese Phasen gilt es im Lauf hinzubringen, sie ergeben die Melodie des Sprintens. Auf diese Macht schwört Rebekka Haase.

Erfolgstitel Musik motiviert sie, beim Einlaufen, trägt sie Kopfhörer, um sich in ihrer eigenen Welt zu halten. Applaus ist zwar das Lieblingsstück aller, doch darauf müssen sie und ihre Kolleginnen in Tokio weitgehend verzichten. Wohl auch auf die Nationalhymne, den schönsten Erfolgstitel.

„Das schönste Gefühl der Welt“

Mit ihrem Coach Jörg Möckel kommuniziert Rebekka Haase im Training auch über Musikmetaphern, so versteht sie die Abfolgen der Übungen besser. Ihr Ziel ist es, immer wieder in den Flow zu kommen, diesen Schwebezustand, in dem sie ohne nachzudenken einen Schritt nach dem anderen setzt. Die Sprinterin sagt: „Wenn ich das schaffe, fliege ich. Das ist das schönste Gefühl der Welt.“ Auch in Tokio.

