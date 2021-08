Die Latte rettet Mainz

Elversberg. Während die Spieler des SV Elversberg den unglücklichen Laurin von Piechowski trösteten, waren die Kicker vom FSV Mainz 05 einfach nur froh. „Im Elfmeterschießen steht es immer 50:50. Am Ende sind wir aber verdient weiter“, sagte 05-Coach Bo Svensson. „Mein Kompliment an Elversberg. Die Leistung, die sie abgerufen haben, ist aller Ehren wert.“

So einen langen Arbeitstag hatte sich der Fußball-Budesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals in Elversberg sicher nicht vorgestellt. Erst nach 120 Minuten und dem 16. Schützen im Elfmeterschießen konnten die Rheinhessen den Einzug in die zweite Hauptrunde feiern. Gegen den tapferen Regionalligisten setzten sich die Mainzer am Ende mit 8:7 (2:2, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen durch.

Vor 2480 Zuschauern in der Ursapharm-Arena schaffte Jonathan Burkardt (89. Minute/116.) zwei Mal den Ausgleich für den Favoriten. Luca Schnellbacher (74./110.) hatte die Hausherren jeweils in Führung gebracht.

„Ein Wahnsinn. Wir waren immer in Rückstand, sind zweimal fast last minute zurückgekommen und dann ein unfassbares Elfmeterschießen, wo wir am Ende als glücklicher Sieger aus dem Spiel gehen“, sagte Burkardt.

Elversbergs von Piechowski hatte bei seinem Versuch nur die Latte getroffen. „Ich hätte lieber gewonnen, als Komplimente zu bekommen“, sagte Elversbergs Coach Horst Steffen. dpa