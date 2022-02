Zhangjiakou. Wenn sich Männer im Arm halten: „Es tut mir so leid“, stammelte Philipp Nawrath. Doch Erik Lesser lächelte und wischte mit dem Handschuh seinem Biathlon-Kumpel eine Träne aus den Augen, damit der sich den wartenden Journalisten in zumindest optisch besserer Verfassung stellen konnte. Die hatten gerade mit dem 33-jährigen Lesser über dessen 13. und allerletztes olympisches Rennen gesprochen, über seine Erben im deutschen Team. Erik Lesser lobte seine Kollegen, auch Philipp Nawrath: „Er ist schon ein richtiger Star. Heute hätte er zum Superstar werden können.“

Doch im spektakulären letzten Schießen des Staffelrennens lastete plötzlich die Last des olympischen Geistes auf den Schultern des 29-jährigen Schlussläufers. Mit in seiner Strafrunde und in Summe neun Nachladern wurde es für Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Nawrath nach 4 x 7,5 Kilometern hinter Norwegen (1:19:50,2 Stunde/1 Strafrunde +7 Nachlader), Frankreich (+27,4 Sekunden/0+9) und Russland (+45,3/2+6) Platz vier – und nicht wie erhofft eine Medaille. „Es ärgert mich saumäßig, nicht kaltschnäuzig genug gewesen zu sein“, sagte Philipp Nawrath. Im Hintergrund wurden die drei flotteren Vierer im Biathlon-Stadion von Zhangjiakou geehrt, der Norweger Johannes Thingnes Bö für sein drittes Gold dieser Spiele und der Franzose Quentin Fillon Maillet, der mit Silber seine fünfte Medaille im fünften Wettbewerb holte. Nawrath wurde derweil über die Momente des Scheiterns ausgefragt.

„Ich habe mitgekriegt, dass der Russe Probleme hat“, sagte Philipp Nawrath, den seine eigenen noch eine Weile beschäftigen dürften. Der souverän führende Eduard Latypow schoss Fahrkarte um Fahrkarte, der Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, der Franzose Fillon Maillet und Nawrath positionierten sich. „Ich habe versucht, mein Schießen durchzuackern“, sagte der Allgäuer. „Aber mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf. Vor allem, dass ich das Ding jetzt eintüten kann.“ Er war nicht der Einzige. Benedikt Doll beschrieb den fehlerhaften Showdown so: „Da haben alle im Kopf gemerkt: Das sind die Olympischen Spiele. Keiner hat es so richtig toll gemacht. Schade, dass wir Vierter geworden sind.“

Lessers letztes Olympia-Rennen

Alle waren bedient, auch der Bundestrainer. „Leider haben wir es nicht geschafft, dieses Geschenk, diese Medaille auf dem Tablett uns runter zu nehmen und umzuhängen“, sagte Mark Kirchner. Erik Lesser nahm es pragmatisch: „Ich war beim letzten Schießen relativ entspannt. Ich helfe mit meiner Nervosität Philipp nicht weiter. Ich wusste, dass eine Mannschaft Vierter werden muss. Natürlich hätte ich mir mein letztes Rennen bei Olympia anders vorgestellt.“ Aber man sei mit der Startnummer vier ins Rennen gegangen, was nicht umsonst den Saisonverlauf widerspiegele. Blech statt Begeisterung.

Es war nicht alles gut. Es ist nicht alles schlecht. Das Material stimmte bei der zurückgekehrten Kälte und auf der extrem stumpfen Loipe wieder, die deutsche Staffel hatte die besten Skier. Das lässt für den Massenstart am Freitag hoffen. Um die 15 Grad unter Null waren es während des Rennens, das man wegen der am Abend noch deutlich niedrigeren Temperaturen um zweieinhalb Stunden in den sonnigen frühen Nachmittag verlegt hatte.

Roman Rees hielt fest: „Wir werden mit Philipp reden. Das passiert, und das vergeht schon wieder.“ Man sei in Zhangjiakou bisher in jedem Rennen in die Top Zehn gelaufen. Doch es bleibt nun einmal nach acht von elf Rennen für das deutsche Biathlon-Team bei einer Medaille, dem Einzel-Gold von Denise Herrmann.

Erik Lesser wird hier nicht mehr starten und sagte: „Ich beneide gerade Arnd Peiffer ein bisschen, der nach der vergangenen Saison gesagt hat: Tschüssikowski, Peking mache ich nicht mehr mit.“