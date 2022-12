Die Dirigentenrolle ist nicht neu für Lionel Messi. Aber dass er selbst ein Fußballlied anstimmt, in dem er die Hauptrolle besetzt, geschieht erst in Katar. „En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel“. So geht es immer los. „In Argentinien wurde ich geboren, im Land von Diego und Lionel.“

Die folgenden Verse sind in Windeseile zur inoffiziellen Nationalhymne eines Landes geworden, für

...