Die Gier ist zurück

Frankfurt. Nach einem Eröffnungsspiel, das 45 Minuten denkwürdige Münchner Minuten bereitgehalten hatte, klang Julian Nagelsmann ein klein bisschen euphorisch. „Es war ein unglaublich gutes Spiel von uns, mit sehr viel Energie“, sagte der Trainer des FC Bayern nach dem spektakulären 6:1 (5:0)-Sieg zum Fußball-Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt. Der Meister hatte in der überragenden Fünf-Tore-Halbzeit eine eindeutige Antwort auf die Frage formuliert, ob Bayern ohne Weltfußballer Robert Lewandowski auf Probleme im Angriff zusteuert. Nein!

Das Ausrufezeichen setzten Star-Transfer Sadio Mané, Thomas Müller, Serge Gnabry und Jamal Musiala, die sich derart leicht durch die Frankfurter Hälfte kombinierten, als sei der Europa-League-Sieger ohne Abwehr angetreten. „Es ist nicht so leicht zu verteidigen, wenn die Vier vorne ins Zocken kommen. Dann macht es Spaß, zuzuschauen“, schwärmte Nagelsmann.

Elf Treffer haben die Münchner nach dem 5:3 im Supercup in Leipzig nun in zwei Partien erzielt. Die Zweifel, wie es nach dem Ende der Ära Lewandowski in der Offensive des Rekordmeisters weitergehen soll, haben die beiden Tor-Festivals zum Saisonstart jedenfalls schnell beseitigt. „Die Jungs harmonieren so gut, als würden sie schon lange zusammenspielen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der neue Bayern-Stil erinnert an die erfolgreichen Nagelsmann-Jahre in Hoffenheim, als Mark Uth, Andrej Kramaric, Nadiem Amiri und Gnabry die TSG mit einem enorm variablen, kaum auszurechnenden Angriffsspiel 2017/18 auf Platz 3 in der Liga schossen – nur dass die individuelle Qualität im Münchner Kader mit Ausnahmekönnern wie Mané und Musiala noch einmal wesentlich höher ist.

„Für uns war es auch interessant, wie wir es ohne Lewandowski hinbekommen“, gestand Nagelsmann in Frankfurt. Bisher außerordentlich gut. „Lewy ist als Torgarant zwar weg, aber diese Flexibilität vorne, dieses Rochieren, das ist auch noch einmal eine ganz andere Qualität“, sagte Frankfurts Kapitän Sebastian Rode, der live auf dem Platz miterleben musste, wie seine Mannschaft in den ersten 45 Minuten nach allen Regeln der Fußball-Kunst vorgeführt worden war.

„Die Skepsis, die es bezüglich der Offensive aufgrund der massiven Veränderung gab, haben wir mit elf Toren in zwei Spielen gegen den Pokalsieger und den Europa-League-Gewinner erst einmal in den Hintergrund gerückt“, formulierte Routinier Müller, der als Einziger als dem bayerischen Angriffsquartett ohne eigenen Treffer blieb – weil er den Ball bei einer Großchance in der ersten Halbzeit an den Pfosten des verwaisten Frankfurter Tores schoss. „Das kursiert bestimmt schon im Internet“, meinte Müller mit einem Lachen zu der kuriosen Szene, die aber letztlich keine Bedeutung besaß. Zu überlegen trat der Meister auf.

Aus einer für Münchner Verhältnisse verkorksten Halbserie mit Platz vier in der Rückrunden-Tabelle der Bundesliga und dem bitteren Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal scheint Nagelsmann die richtigen Konsequenzen gezogen zu haben. Die bayerische Gier nach Erfolg ist zurück. „Wie sich die Jungs über den Sieg freuen, ist für mich das größte Glücksgefühl. Ein Sieg darf nie zu Normalität werden, auch nicht bei Bayern München. Wenn wir so energetisch und mit dieser Spielfreude spielen, haben wir eine riesige Qualität. Dann hat es jeder Gegner schwer“, meinte Nagelsmann. Keine guten Nachrichten für die Herausforderer in der Liga.