Die Dressur-Königin von Mannheim

Mannheim. Isabell Werth ist das Dressur-Gesicht des 57. Maimarkt-Reitturniers. Im Grand Prix Special, der schwersten Dressur-Prüfung, die es gibt, krönte sie sich mit dem nunmehr dritten Sieg an zwei Tagen zur Königin der Mannheimer Pferdesportwoche. Auf der Weltranglistenersten Bella Rose, auf der sie schon im Grand Prix am Mittwoch triumphiert hatte, setzte sich die 51-jährige sechsmalige Olympiasiegerin, neunfache Welt- und zwanzigfache Europameisterin aus Rheinberg als letzte Starterin an die Spitze des Feldes (80,277 Prozent).

„Sehr zufrieden“

Zweite im Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung wurde Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf Zaire-E (78,723). Von Rang fünf im Grand Prix auf Platz drei im Spezial verbesserte sich Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) auf Denoix (74,362).

„Zwischen Bella und mir gab es beim Angaloppieren ein Missverständnis und bei den Einer-Wechseln hat sie einen kleinen Fehler gemacht. Ansonsten bin ich sehr zufrieden“, beurteilte Werth die Vorstellung ihrer 17-jährigen Traumstute. „Sie hat sich hier von Tag zu Tag gesteigert, es war ein wertvoller Auftakt in die Saison“, ist die Juristin, die seit 2004 einen eigenen Turnier- und Ausbildungsstall betreibt, froh, sich trotz Bella Roses 18-monatiger Pause kurzfristig für den Start entschieden zu haben.

Dass seit Anfang des Jahres nicht nur die Kür, sondern auch der Special zu individualisierter Musik geritten wird, hält sie im Übrigen für „Quatsch“. Die Musik soll nur im Hintergrund laufen und fließt nicht in die Wertung ein.

Einen ganz anderen Wert hat die Musik in der Kür, in der sie die Endnote mitbestimmt. Mit der 16-jährigen Stute Weihegold peilt Werth am Freitag im Grand-Prix-Teil (12.30 Uhr) ihren vierten Maimarkt-Erfolg 2021 an.

Genauso wie die schwerste Prüfung der Welt gehören zum Turnier auch Wettbewerbe für den Nachwuchs. Einer der wichtigsten ist der Piaff-Förderpreis für die U 25, eine Serie über vier Stationen mit traditionellem Finale in Stuttgart im November. Die erste Etappe im MVV-Stadion gewann der zum U-25-Kader gehörende und im Stall von Jessica von Bredow-Werndl arbeitende Raphael Netz (Aubenhausen) auf dem 12-jährigen Hengst Elastico (75,103 Prozent). Auf Rang zwei im Preis der Liselott-Schindling-Stiftung ritten die Werth-Schülerin und achtmalige Europameisterin der Jungen Reiter Hannah Erbe (Krefeld) und ihr 14-jähriger Carlos (74,827). Dritte wurde der 21-jährige Shooting-Star Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) auf Flanell (74,00).

Auf der 11-jährigen Stute hatte sie tags zuvor die Einlaufprüfung für sich entschieden. Nun bestätigte die Tochter des ehemaligen Spitzenreiters Sven Rothenberger, dass sie zum hoffnungsvollen Nachwuchs in der Dressurszene gehört.

Erst vor zwei Monaten war die mehrfache Europameisterin der Jungen Reiter, die Ende 2020 vom Weltverband FEI mit dem „Rising Star Award“ geehrt wurde, nominiert worden. Platz vier erreichte die Vorjahres-Gesamtsiegerin Ann-Kathrin Lindner auf Sunfire (Ilsfeld/73,872).