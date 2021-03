  Die Bayern abwatschen – und was dann?

Siege gegen den Abonnement-Meister FC Bayern München sind eine Rarität und schmecken daher besonders süß. Der Jubel der Spieler auf dem Rasen kennt keine Grenzen. Der Profi ist beseelt von einem ihm völlig unbekannten Glücksgefühl. Die im Anschluss vom Trainer in der Kabine versprochenen zwei freien Trainingstage versetzen die neuen Helden endgültig in Ekstase. Es sind Momente wie diese, in denen sich der Trainer auf direktem Weg in die Herzen seiner Stars katapultiert und dennoch der größtmögliche Fehler, den er begehen kann. Denn nicht selten fällt das Team danach in eine veritable Ergebniskrise.

AdUnit urban-intext1

Die Super-Bayern mit 5:1 demütigen und aus der Arena schießen – kein Problem für die Frankfurter Europa-League-Helden Ende 2019. In den folgenden sieben Ligaspielen dreifach punkten: keine Chance!

Den Champions-League-Sieger aus München am 2. Spieltag dieser Saison mit 4:1 seiner Lederhosen zu entledigen – eine Leichtigkeit für TSG-Coach Sebastian Hoeneß und seine Hoffenheimer. In den folgenden sieben Ligaspielen einen Dreier nachlegen: Mission verfehlt!

Den Sextuple-Sieger aus München an die Wand spielen und mit 2:1 zu besiegen – kein Problem für furiose Frankfurter. Die fulminante Siegesserie im Anschluss ausbauen: seit bereits drei Spielen ein kniffliges Unterfangen.

AdUnit urban-intext2

Also was ist passiert? Der gefeierte Profi hat volle 48 Stunden Zeit, um gerade Geleistetes auf seine „reflektierte“ Art und Weise zu analysieren. Unzählige Video-Sequenzen des spektakulären Triumphs werden in Eigenregie und in Endlosschleife konsumiert, dabei haufenweise Glückwunsch-Nachrichten gelesen und beantwortet. Zudem ist der ideale Zeitpunkt gekommen, den späteren Saisonverlauf mit dem eklatant gewachsenen Selbstvertrauen neu zu berechnen. Zwischendurch wird mit dem Berater über den weiteren Karriereweg – irgendwo zwischen Mailand und Madrid – sinniert.

Klar, Siege gegen die seit fast zwei Jahren übermächtigen Bayern mit ihren etlichen Weltstars zählen für Profis emotional wie Hundejahre, nicht nur doppelt und dreifach, sondern eher siebenfach. Für das langfristige Punktekonto der Vereine sind die Erfolge gegen den Primus allerdings eher Fluch als Segen. Die folgende Ergebniskrise mit den vom Trainer gestrichenen zusätzlichen Urlaubstagen holt die gestrauchelten Fußball-Helden meist nur schleppend wieder zurück auf den Boden der Realität. Etwas mehr Bodenständigkeit, Demut und Gier nach weiteren Siegen würde dem kickenden Personal möglicherweise helfen. Die vierte Gelegenheit – nach den sieglosen Spielen gegen Bremen, Stuttgart und Leipzig – wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, bietet sich den Frankfurtern am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin. Für einen Bayern-Besieger sicher eine lösbare Aufgabe. Sollte man doch meinen. Mal abwarten.