Die Angst vor dem positiven Test

Peking. Das Kopfkino hat in Peking noch eine Leinwand mehr: Corona beschäftigt viele Sportler Tag und Nacht. „Jeder Wettkampf kann der letzte sein, das ist uns bewusst“, sagt Biathletin Denise Herrmann. „Deswegen muss man jeden Wettkampf genießen und das mitnehmen.“ Covid-19 verändert die Einstellung, Covid-19 verändert auch das Teamgefüge, was schon die deutschen Handball-Männer bei der Europameisterschaft in Bratislava leidvoll erlebt haben: Die Gesunden schauen nach den Infizierten – man könnte ja selber morgen der nächste Corona-Fall sein. So hat die deutsche Eiskunstlauf-Mannschaft am Freitag mit einer selbstgebastelten Botschaft im olympischen Teamwettbewerb starke emotionale Gefühle ausgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicole Schott hielt ein Plakat mit Fotos und der Aufschrift „We miss you“ vor die Kamera, die gesamte Mannschaft um sie versammelt – bis auf Nolan Seegert und dessen Partnerin Minerva Hase. Ja, sie werden vermisst, stecken in Quarantäne. „Die Stimmung ist trotzdem gut. Es bringt ja nichts, wenn wir uns alle runterziehen. Wir sind als Team stark“, sagte Paul Fentz. Gemeinsam stark gegen das Virus, das am Freitag 21 weitere positive Tests verursacht hat.

Wie die Organisatoren mitteilten, wurden unter 72425 Corona-Tests am Donnerstag 21 Infizierte entdeckt. 14 davon seien bei der Anreise am Flughafen festgestellt worden, sieben innerhalb des geschlossenen olympischen Kreislaufs. Das macht in Summe nun 308 positive Fälle unter den 11 963 seit 23. Januar angereisten Personen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der tägliche PCR-Test hält nicht auf, alles ist bestens organisiert. „Das sind vielleicht 30 Sekunden auf dem Weg zum Frühstück“, sagt Skifahrer Andreas Sander. Aber jeder aus der Blase denkt in den verbleibenden 23 Stunden, 59 Minuten und 30 Sekunden des Tages oft an dieses Thema. Und daran, wie es im Fall der Fälle ablaufen wird. Die Rahmenbedingungen sind klar. Aber wie wird die Gefühlslage sein? Für manche Athleten bricht eine Sportwelt zusammen, vier Jahre lang mühsam aufgebaut.

Wie tränenreich sich das anhören kann, wird im Falle der belgischen Skeletonfahrerin Kim Meylemans deutlich, die sich nach ihrer Corona-Odyssee erneut mit einem emotionalen Auftritt zu Wort gemeldet und viel Unterstützung aus ihrer Heimat erfahren hat. Sie sei „durch die Hölle und zurück und dann zurück in die Hölle“ gegangen, sagt die 25-Jährige über ihr Hin und Her mit positiven und negativen Tests auf Instagram.

Die Grundregel lautet: Wer nach dem Test keine Nachricht bekommt, ist negativ. Die am Tag zuvor gelandeten Eric Frenzel und Terence Weber sind am Freitag informiert worden, dass auch die Nachtests als positiv gewertet werden – beide Nordischen Kombinierer bleiben in Quarantäne. Aufatmen hingegen bei vier weiteren zunächst positiv getesteten Athleten aus dem Eishockey- und dem Skeleton-Team. Ihre Nachtests sind negativ gewesen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das tückische Virus hat die Ergebnislisten befallen, ohne dass die schon erstellt worden wären: Bei den Skispringerinnen kann Topfavoritin Sara Marita Kramer (Österreich) nicht dabei sein, Kombinationskönig Magnus Jarl Riiber (Norwegen) ist in Quarantäne.

Er hat immerhin wie auch Eric Frenzel und Terence Weber theoretisch noch eine Chance auf eine Teilnahme an den bis zu drei Wettbewerben am 9., 15. und 17. Februar – zwei negative PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden vorausgesetzt. Nur so kann die Quarantäne vor Ablauf von zehn Tagen vorzeitig verlassen werden. Anschließend wäre lediglich ein negativer PCR-Test nötig.