Dicht dran – aber die Niederlande ist noch zu stark

Amsterdam. Direkt nach dem Abpfiff des EM-Finales flossen bei den deutschen Hockey-Damen ein paar Tränen, doch wenige Minuten später bei der Siegerehrung hatten einige wieder ein leichtes Lächeln im Gesicht. Trotz der 0:2-Niederlage gegen den Titelverteidiger Niederlande in Amsterdam bewies der deutsche Olympia-Kader am Sonntag erneut, dass er mit dem Weltranglisten-Ersten mithalten kann. „Ich habe den Mädels gesagt, dass wir wieder dicht dran waren“, resümierte Bundestrainer Xavier Reckinger. „Aber es hat nicht gereicht, weil wir den Druck, den wir in der zweiten Halbzeit erzeugt haben, nicht in Zählbares umsetzen.“

Deutschland hatte sich mehrere Torchancen erspielt, darunter sogar acht Strafecken. „Diesmal waren wir absolut auf Augenhöhe“, sagte Routinier Cécile Pieper. „Es liegt halt am Ende dran, dass der Ball bei uns nicht über die Linie geht.“ Beste deutsche Spielerin vor 3500 Zuschauern im Wagener Stadion war dennoch Torfrau Julia Sonntag, die ihre Vorderleute vor einem frühen Rückstand bewahrte.

Auch die erste Strafecke des Weltmeisters konnte die Kölnerin parieren, ehe sie nach einer Eckenvariante von Marloes Keetels (18. Minute) geschlagen war. Noch vor der Halbzeitpause kam Deutschland zu fünf Strafecken, aber weder Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC (21.) noch Nike Lorenz (23.) trafen. Nach Wiederanpfiff spielte die DHB-Auswahl weiter mutig nach vorn, kam aber zu selten zum Abschluss. Die beste Möglichkeit zum 1:1 hatte Lisa Altenburg (45.), als sie in Überzahl ein Zuspiel von Charlotte Stapenhorst nicht verwerten konnte.

Auch im Schlussviertel hatten die Gäste gute Chancen, aber drei weitere Strafecken (47.) blieben ungenutzt. Dies rächte sich, als Frédérique Matla (56.) einen Konter zum 2:0 abschloss. „Das war ein Geschenk von uns“, sagte Reckinger, der seine Damen schon in zwei Wochen in Valencia zum letzten Lehrgang vor Olympia versammelt. „Wir haben jetzt viele Sachen, die wir mitnehmen können“, meinte der Belgier. „Ich sehe noch etliche Stellschräubchen bei der Spielsteuerung.“

Am Samstag hatten die deutschen Herren mit Alexander Stadler und Paul Kaufmann vom TSV Mannheim Hockey sowie Linus Müller und Justus Weigand (Mannheimer HC) ihr Endspiel mit 1:4 im Penaltyschießen gegen die Niederlande verloren und damit den ersten EM-Titel seit 2013 verpasst. Dabei führte der Olympia-Dritte bis wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 2:1, kassierte dann aber den Ausgleich mit der Schlussstrafecke. „Die Enttäuschung ist riesig, weil wir gemerkt haben, das Team ist bereits so weit, um Turniere zu gewinnen“, sagte Bundestrainer Kais al Saadi. „Die letzten neun Sekunden hätten wir wirklich nicht gebraucht.“

Nackenschlag kurz vor Schluss

Christopher Rühr (21.) hatte den deutschen Olympia-Kader per Siebenmeter in Führung gebracht, ehe ein von Lukas Windfeder (34.) abgefälschter Ball zum 1:1 führte. Dennoch gelang Constantin Staib (56.) das 2:1, die Niederlande erzwangen aber den Shootout. Dort traf nur Niederlande-Legionär Florian Fuchs.

„Auch solche Ausgänge gehören zum Sport dazu. Wir haben heute unser bestes Turnierspiel gemacht“, sagte Kapitän Tobias Hauke. Für beide DHB-Teams war es die erste Niederlage im fünften EM-Spiel. dpa/cr

