DHB-Teams stehen in der Pflicht

Düsseldorf. Im schwarzen Pullover mit goldener Kapuze sagte Bob Hanning Tschüss. Nach acht Jahren als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) bekam der 53-Jährige am Sonntag zum Abschied eine Flasche Wein, in den Vordergrund drängte sich der ebenso mächtige wie streitbare Funktionär beim DHB-Bundestag aber nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach für euch war mit mir, es war auch nicht immer ganz einfach für mich“, räumte er gegenüber den Delegierten ein, die ihn mit Applaus entließen. Kurz darauf verschwand er mit seinem Geschenk im Gepäck aus dem Maritim Hotel am Düsseldorfer Flughafen. Ambitionierte Ziele verfolgt der Verband auch ohne den Strippenzieher.

Mit großer Mehrheit (90,7 Prozent) bestätigten die Stimmberechtigten DHB-Präsident Andreas Michelmann für weitere vier Jahre im Amt. Der 61 Jahre alte Oberbürgermeister von Aschersleben, der seit 2015 an der DHB-Spitze steht, fand zwar noch lobende Worte für Hanning: „Bob weiß, dass er oft genug provoziert hat. Aber er hat mehr in den Topf DHB eingezahlt, als er rausgenommen hat.“ Vor allem richtete Michelmann aber den Blick in eine vielversprechende Zukunft, in der Deutschland 2024 (Männer-Europameisterschaft), 2025 (Frauen-Weltmeisterschaft) und 2027 (Männer-WM) gleich drei große Heim-Turniere ausrichten wird.

Erlebnis und Ergebnis wichtig

„In diesen Jahren muss es unser Ziel sein, nicht nur vom Erlebnis, sondern auch vom Ergebnis her erfolgreich zu sein“, forderte der DHB-Präsident und nahm die zuletzt enttäuschenden Nationalmannschaften in die Pflicht. Die Männer-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason hatte die WM in Ägypten Anfang 2021 auf dem zwölften Platz und damit mit einem historisch schlechten Ergebnis abgeschlossen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war schon im Viertelfinale Schluss. Die Frauen von Bundestrainer Henk Groener hatten sich nicht für Olympia qualifiziert. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2