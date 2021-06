DHB-Herren auf Kurs

Amsterdam. Die deutschen Hockey-Herren haben ihre Tabellenführung in der Gruppe B bei der EM in Amsterdam verteidigt. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi egalisierte am Sonntag gegen Gastgeber Niederlande in den letzten drei Minuten noch einen 0:2-Rückstand. „Das spricht für unsere mentale Stärke“, sagte Christopher Rühr, der in einer turbulenten Schlussphase per Siebenmeter (58. Minute) auf 1:2 verkürzt hatte. Zuvor hatten die Schiedsrichter eine Zeitstrafe gegen Oranje-Stammkeeper Pirmin Blaak wegen unsportlichen Verhaltens verhängt. Der eingewechselte Torwart Maurits Visser wurde dann 73 Sekunden vor Schluss erneut kalt erwischt, als Lukas Windfeder (59.) die elfte deutsche Strafecke zum umjubelten 2:2 verwandelte.

„Wir müssen jetzt genau da weitermachen“, forderte Rühr. Der Weltranglisten-Fünfte trifft im letzten Vorrundenspiel am Dienstag (14.45 Uhr) auf die noch sieglosen Franzosen. Zuvor waren die deutschen Damen bei ihrem EM-Auftakt nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Belgien hinausgekommen. Cécile Pieper (53.) brachte den Weltranglisten-Vierten in Führung, doch Ambre Ballenghien (55.) glich im direkten Gegenzug aus. Am Montag (17 Uhr) trifft Deutschland auf England.