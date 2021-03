Berlin. Am Ende gab es noch einmal ein paar blaue Flecken. Doch die ließen sich verschmerzen. Wer ein großes Ziel erreichen will, der muss eben manchmal eine gewisse Leidensfähigkeit nachweisen. Und das tat die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Wochenende in Berlin. In psychischer und physischer Hinsicht. Zum Abschluss des ausgesprochen stark besetzten Olympia-Qualifikationsturniers

...