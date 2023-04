Frankfurt/Main. Los geht es am 2. Mai mit der Begegnung der Vorjahresfinalisten SC Freiburg und RB Leipzig. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im ZDF sowie beim Pay-TV-Sender Sky live übertragen.

Am 3. Mai (20.45 Uhr) spielen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt den zweiten Endspiel-Teilnehmer aus. Die Begegnung wird in der ARD und bei Sky gezeigt. Das Finale findet am 3. Juni in Berlin statt. Dort hatte RB Leipzig im Vorjahr triumphiert.

DFB-Mitteilung