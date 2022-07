1. Runde DFB-Pokal: Stuttgart, Nürnberg und Karlsruhe weiter

Der VfB Stuttgart muss bei seinem Sieg in Dresden lange in Unterzahl spielen. Auch Karlsruhe und Nürnberg erreichen die zweite Runde. KSC-Stürmer Schleusener trifft in der ersten Halbzeit dreifach.