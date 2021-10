DFB-Frauen bei EM gegen Dänemark, Spanien und Finnland

Manchester (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der Europameisterschaft 2022 in England in der Vorrunde auf Spanien, Dänemark und Finnland.

Dies ergab die Gruppen-Auslosung der UEFA am Donnerstag in Manchester. Das Endrundenturnier wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und findet vom 6. bis 31. Juli statt. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich wird im Old Trafford von Manchester ausgetragen, das Finale im Wembley-Stadion in London.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt zunächst in der Gruppe B am 8. Juli in Milton Keynes gegen Dänemark. Dann geht es am 12. Juli in Brentford gegen Spanien und am 16. Juli wieder in Milton Keynes gegen Finnland. Die in Topf 1 ebenso wie die Gastgeberinnen, Titelverteidiger Niederlande und Frankreich gesetzte DFB-Auswahl entging damit in der Gruppe dem Olympia-Silbermedaillengewinner von Tokio: Gegen Schweden hatte es im WM-Viertelfinale 2019 in Frankreich mit 1:2 verloren.

Deutschland ist mit acht Titeln Rekord-Europameister. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht vor ihrem ersten Turnier nach der so enttäuschend verlaufenen WM 2019 und den damit verpassten Sommerspielen. In der Gruppe A spielen England, Norwegen, Österreich und Nordirland, in der Gruppe C die Niederlande, Schweden, Russland und die Schweiz und in der Gruppe D Frankreich, Italien, Belgien und Island.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-777021/2