Koper. Beide Teams waren wegen der laufenden NBA- und Euroleague-Saison mit stark ersatzgeschwächten Teams angetreten.

Erfolgreichster Werfer der Deutschen war David Krämer mit 21 Zählern. Für Slowenien traf Jordan Morgan (22 Punkte) am besten. Slowenien ist nun auch für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen qualifiziert. Deutschland musste sich nach acht Quali-Siegen in Serie wieder geschlagen geben.