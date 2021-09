Deutsches Team chancenlos

Ostrau. Georg Grozer verfolgte das EM-Aus der chancenlosen deutschen Volleyballer mit leerem Blick in seiner Trainingsjacke auf der Bank. Der Starspieler musste nach seiner frühen Auswechslung wegen Knieproblemen hilflos mitansehen, wie seine Mannschaftskollegen im Viertelfinale Ostrau 0:3 (13:25, 18:25, 19:25) gegen Italien verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der einseitigen Partie konnte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nicht an die guten Leistungen anknüpfen, die sie zuvor gezeigt hatte. Wie schon vor zwei Jahren muss der EM-Zweite von 2017 erneut nach der Runde der besten Acht die Koffer packen.

„Wir wollten definitiv nach Polen“, sagte der enttäuschte Kapitän Christian Fromm. „Aber wir konnten Italien nicht unter Druck setzen. Das war ein sehr bitterer Abschluss.“ Bundestrainer Andrea Giani redete Klartext: „Das war ein schlechtes Spiel.“ Dennoch zog er ein positives Fazit. „Unser Ziel war es, in diesem Sommer das Niveau zu heben und dichter an Mannschaften heranzukommen, die noch besser sind in Europa.“ dpa