Deutsches Debakel

München. Mit zittrigen Händen erklärte der schwer mitgenommene Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler sein Scheitern bei der desaströsen Heim-EM. Kraft für eine scharfe Attacke am Deutschen Ruderverband hatte er aber noch genug. „Wenn man nach meiner Kritik an der Professionalität im Leistungsrudersport einfach sagt, dass man nicht weiß, worüber man spricht, dann ist das auch so ein Indiz dafür, dass einerseits der deutsche Sportdirektor vom Sport wirklich wenig Ahnung hat, und zweitens unsere beiden Leitungspositionen im Rudersport eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was bei unseren Stützpunkten abgeht“, sagte Zeidler nach der verpassten Medaille im Einer am Sonntag bei den European Championships in München.

Bronze durch die 20-jährige Alexandra Föster war die einzige deutsche Medaille in einer olympischen Bootsklasse. Zeidlers vierter Rang beim Sieg des Niederländers Melvin Twellaar machte das DRV-Debakel endgültig perfekt. dpa