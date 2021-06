Deutscher Tag bei den French Open

Paris. Routinier Philipp Kohlschreiber erlebte in Paris einen „Super-Tennis-Tag“, Dominik Koepfer erkämpfte sich ein Duell gegen sein Idol Roger Federer. Die deutschen Herren trumpfen bei den French Open weiter groß auf. Während die Damen in Paris im Einzel bereits alle ausgeschieden sind, stürmte ein Herren-Quartett in die dritte Runde.

Nachdem sich Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev bereits am Mittwoch gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin in drei Sätzen durchgesetzt hatte, feierten am Donnerstag auch Kohlschreiber, Koepfer und Jan-Lennard Struff Siege beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt.

Kohlschreiber beeindruckt

Dominik Koepfer trifft in Runde drei auf sein Idol Roger Federer. © dpa

Tennis-Oldie Kohlschreiber hob nach seinem überraschenden Sieg gegen den starken Russen Aslan Karazew jubelnd die Arme in die Höhe und ballte die Faust. Der 37 Jahre alte Augsburger zeigte beim 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 eine ganz starke Leistung und überstand damit zum ersten Mal seit sieben Jahren im Stade Roland Garros wieder die zweite Runde.

„Es ist richtig toll. Auf den Außenplätzen ist es ein ganz normales Grand-Slam-Turnier ohne Corona. Da sind Zuschauer, die Stimmung ist super“, sagte die langjährige deutsche Nummer eins. Zuletzt wurde Kohlschreiber oft von Verletzungen zurückgeworfen. Auf der unterklassigen Challenger-Tour versuchte er, Siege und damit Selbstvertrauen zu tanken. Auch das ging oft schief, in der Weltrangliste ging es runter bis auf Platz 132. Auch deshalb freuen sich die Kollegen aus dem deutschen Davis-Cup-Team mit ihm. „Weil sie wissen, dass ich eine lange Durststrecke hatte“, sagte Kohlschreiber. „Wahrscheinlich wollen sie nicht, dass ich gehe. Deshalb drücken sie mir die Daumen.“

Kurz nach Kohlschreiber zog auch Koepfer in die dritte Runde ein. Der 27-Jährige, der in der Bundesliga für Grün-Weiss Mannheim aufschlägt, zeigte gegen den Amerikaner Taylor Fritz beim 6:3, 6:2, 3:6, 6:4 eine konstante Leistung. Zur Belohnung gibt es jetzt ein Duell mit Roger Federer. „Roger ist ein Kindheitsidol von mir. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte Koepfer. dpa