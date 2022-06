Deutsche Volleyballerinnen bezwingen Niederlande

Brasilia. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen gewann am Dienstag (Ortszeit) in Brasilia gegen die Niederlande 3:1 (25:20, 25:19, 12:25, 25:22). Damit haben die Deutschen nun eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen.

Beste deutsche Angreiferin gegen die Niederlande war Hanna Orthmann mit 23 Punkten. Das Team trat ohne Ausnahmespielerin Louisa Lippmann an, die zum Beachvolleyball gewechselt ist. «Wir haben im dritten Satz ein bisschen unseren Rhythmus verloren, ich war froh, dass wir ihn wieder gefunden haben», sagte Orthmann. Die nächste Partie ist am Freitag (Ortszeit) erneut in Brasilia gegen Italien.

In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Teams in die Finalrunde. Die Spiele in dieser Nations League sind wichtig für die Weltrangliste.

