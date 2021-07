Deutsche Handballer verlieren Auftakt gegen Spanien

Tokio (dpa) - Deutschlands Handballer haben trotz einer ansprechenden Vorstellung gleich zum Auftakt ihrer olympischen Gold-Mission einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Die DHB-Auswahl verlor am Samstag ihre erste Vorrundenpartie bei den Sommerspielen in Tokio gegen Europameister Spanien mit 27:28 (13:12) und steht damit in der schweren Gruppe A bereits unter Druck.

Vor leeren Rängen im Yoyogi National Stadium war Steffen Weinhold mit fünf Toren bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Gegen Argentinien ist am kommenden Montag ein Sieg Pflicht, um die Chancen auf das Viertelfinale zu erhalten. Die Südamerikaner unterlagen dem Rekord-Weltmeister Frankreich mit 27:33. Der EM-Dritte Norwegen bezwang Brasilien mit 27:24.

Stabile Abwehr, aber Schwächen im Angriff

Anders als bei der 28:32-Niederlage bei der WM im Januar war die DHB-Auswahl sofort auf Betriebstemperatur, auch wenn in der Startphase vor allem im Angriff nicht alles klappte. Marcel Schiller vergab einen Siebenmeter, Uwe Gensheimer und Hendrik Pekeler trafen aus freier Position ebenfalls nicht.

Dafür stand die Abwehr stabil, dahinter war Torwart Johannes Bitter der erhoffte Rückhalt. Der 38-Jährige, der schon 2008 beim bitteren Vorrunden-Aus in Peking dabei war, hatte von Gislason den Vorzug vor Andreas Wolff erhalten und rechtfertigte das Vertrauen mit einer starken Leistung.

So ließ sich die deutsche Mannschaft auch von einem schnellen Zwei-Tore-Rückstand nicht beeindrucken und übernahm Mitte der ersten Halbzeit die Kontrolle. Beim 9:6 in der 18. Minute gelang dem Olympia-Dritten von Rio erstmals eine Drei-Tore-Führung.

Doch plötzlich stellten sich wieder die alten Schwächen im Abschluss ein, so dass die routinierten Spanier zum 10:10 ausglichen. In der Schlussphase überstand die DHB-Auswahl eine doppelte Unterzahl und nahm eine knappe Führung mit in die Halbzeit.

Offene Partie in der zweiten Halbzeit

Diese wurde nach Wiederbeginn durch einige Unkonzentriertheiten jedoch schnell verspielt. Gegen die unbequeme spanische Abwehr fand die DHB-Auwahl in dieser Phase kaum Lösungen und lag beim 16:19 (39.) erstmals mit drei Toren zurück.

Die Gislason-Schützlinge gaben aber nicht auf und fanden langsam wieder ihren Rhythmus. Mitte der zweiten Halbzeit war die Partie beim 21:21 wieder völlig offen. Doch in der spannenden Schlussphase fehlte dem deutschen Team das nötige Quäntchen, um als Sieger vom Parkett zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-505686/5