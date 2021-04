Es ist keine Premiere. Franz Beckenbauer und Rudi Völler passierte genau das auch schon. Die beiden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs verloren jeweils als Teamchef ein WM-Qualifikationsspiel. Was das angeht, befindet sich Bundestrainer Joachim Löw also in prominenter Gesellschaft. Und doch wiegt die Blamage von Duisburg für ihn persönlich schwerer, denn sie ist nicht allein für sich zu

...